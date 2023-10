Você está vendo posts no X, antigo Twitter, publicados em 1969? Conheça a causa do problema

Na manhã desta quarta-feira, 18, usuários do X (ex-Twitter) relataram a exibição de datas erradas nos posts dessa rede social. O problema já tinha aparecido também na sexta-feira, 13. Durante poucos minutos os conteúdos apresentaram a data de publicação de 31 de dezembro de 1969 e, em diversos casos, estavam com o texto em branco.

O erro, que causou estranheza nos usuários do serviço, está relacionado ao modo como os computadores entendem e contam o tempo. De maneira diferente dos humanos, as máquinas não analisam as datas em anos, meses, dias, horas, minutos e segundos, mas sim de uma outra maneira que simplifica os cálculos e economiza processamento.

X exibiu mensagens publicadas em 1969 nos últimos dias Foto: Dado Ruvic/Reuters

Como as máquinas contam o tempo?

Segundo Rafael Brasil, coordenador do curso de Sistemas de Informação da Unex, a exibição de 31 de dezembro de 1969 não é aleatória, mas é justificada por por um conceito chamado time uniques. “Essa é uma data emblemática. Existe um sistema para calcular o tempo computacionalmente que inicia o processo no dia primeiro de janeiro de 1970″, diz ele.

Por sua vez, a exibição do dia 31 de dezembro de 1969 para brasileiros se explica devido ao fuso horário do País. O time uniques leva em conta o horário da Inglaterra e, ao ser convertido para o fuso brasileiro, acusou o dia anterior.

Rafael Brasil explica que “o computador ‘pensa’ da seguinte forma, a partir do time uniques (01 de janeiro de 1970) se soma quantos segundos se passaram desde esse momento para obter o momento atual”.

José Eduardo de Lucca, professor da UFSC que estuda Ciências da Computação e Engenharia de Software, complementa: “Todas as datas e horas são representadas internamente em computadores com o número de segundos que decorreram da data zero até a hora que se quer representar”.

O tempo é contato desta forma pelas máquinas por um simples motivo. Se tivesse de comparar duas datas, um computador teria de colocar lado a lado os dias, anos, meses, horas, minutos e segundos, seis variáveis no total. Por outro lado, se houver um tempo zero e apenas a adição de segundos, é possível calcular se estamos mais para frente ou para trás nesta data.

“Todos os dispositivos eletrônicos, como celulares, relógios digitais, carros, geladeiras inteligentes e etc utilizam esse modelo para computar o tempo”, afirma Brasil.

Por fim, os pesquisadores ressaltam que a data nos computadores também é usada como um verificador de segurança. Brasil exemplifica: “Se atrasarmos a data do nosso computador em 10 anos e tentarmos abrir alguns sites vamos verificar diversos erros de certificado e violações. Os certificados de segurança confrontam as datas com certificados como critério de segurança. Se esses princípios são violados, o conteúdo pode não ser exibido”.

O caso do X

O erro de exibição X pode ter ocorrido por alguns motivos simples. Brasil afirma que deve ter ocorrido “uma falha no sistema do Twitter, na qual não foi possível computar o tempo. Isso pode ter ocorrido por um ataque hacker ou atualização com falha no processo”.

O problema foi rapidamente corrigido pela empresa e, segundo o pesquisador, não deve causar maiores complicações: “É muito pouco provável que tenhamos consequências. A empresa trabalha com backups que armazenam essas informações. Elas apenas não foram exibidas da forma correta”.

Por outro lado, José Eduardo de Lucca afirma que essa falha pode gerar outros problemas: “A ordenação dos posts por horário deve ter ficado muito errado, o registro dos posts nos bancos de dados também pode ter ficado fora de ordem”.

O fato de a plataforma não ter emitido uma nota sobre o caso não permite saber qual foi a exata causa do problema. Ao ser questionado se as demissões em massa realizadas na companhia no último ano podem ter gerado esse cenário, Brasil afirma que é impossível afirmar que exista uma conexão, embora especialistas tenham se mostrado preocupado com as dispensas no time de engenharia da empresa.