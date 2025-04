WhatsApp anuncia ‘pacotão’ de atualizações; veja novidades

O WhatsApp lançou nesta quarta-feira, 9, um conjunto de 12 novos recursos para usuários de Android e iPhone, com foco em facilitar a gestão de grupos, melhorar a qualidade das chamadas e ampliar a interatividade nos canais. As novidades incluem desde um novo indicador de status “online” para grupos até a transcrição de áudios e a criação de eventos em conversas individuais. A iniciativa aproxima o mensageiro da lógica adotada por plataformas como o Discord, que priorizam recursos colaborativos em tempo real.

As atualizações já estão sendo distribuídas globalmente e foram anunciadas sem a tradicional liberação gradual por meio da versão beta do aplicativo. Veja as novidades.

Atualização traz melhorias exclusivas para iOS e reforça estabilidade das chamadas em todos os dispositivos Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Contagem de participantes online e controle de notificações em grupos

Entre os destaques está o novo indicador de status Online em grupos. A partir de agora, o WhatsApp exibe, logo abaixo do nome do grupo, quantos participantes estão online naquele momento. A funcionalidade ajuda a entender se há interlocutores disponíveis antes de iniciar uma conversa, em um formato semelhante ao que já existe no Discord. As notificações também passaram a ser mais personalizáveis. Usuários podem acessar a nova seção Notificar e escolher entre Destaques para receber apenas @menções, respostas e mensagens de contatos salvos, ou Todas, para não perder nenhuma mensagem.

Eventos em conversas individuais e reações de mensagens

Outra mudança é a possibilidade de criar eventos dentro de mensagens diretas, antes, esse recurso estava disponível apenas em grupos. Agora, o usuário pode adicionar informações como data e hora de término, confirmar presença como “sim”, “não” ou “talvez”, convidar um acompanhante e até fixar o evento na conversa.

A atualização aproxima o WhatsApp de plataformas voltadas à organização de atividades, como o Google Calendar, permitindo planejamento dentro da própria conversa.

Além disso, o WhatsApp agora permite que o usuário toque em uma reação deixada por outra pessoa para repetir a mesma. A novidade facilita o uso de reações rápidas e agiliza a forma como os participantes de um grupo interagem com as mensagens, sem a necessidade de abrir o menu de reações.

WhatsApp como app padrão no iOS, leitor de documentos e zoom com a mão

Usuários de iPhone receberam uma série de recursos exclusivos com a nova atualização do WhatsApp. Agora, o aplicativo pode ser definido como padrão para chamadas e mensagens no iOS. A configuração pode ser feita em Ajustes > Aplicativos padrão, substituindo os apps nativos de telefone e mensagens.

Outra novidade é a integração de um leitor de documentos diretamente no app. Com isso, é possível escanear, recortar e salvar arquivos sem precisar recorrer a aplicativos de terceiros. A opção aparece ao selecionar Digitalizar documento no menu de anexos.

As videochamadas também foram melhoradas. No iOS, os usuários passaram a poder aplicar o gesto de pinça para dar zoom durante a chamada, tanto na própria imagem quanto na do interlocutor.

Além disso, todos os usuários, independentemente do sistema operacional, agora podem adicionar novos participantes a uma chamada individual em andamento. Basta tocar no ícone de chamada no topo da tela.

Segundo o WhatsApp, a infraestrutura das ligações também foi atualizada. O sistema de roteamento passou a identificar automaticamente os melhores sinais de conexão, o que ajuda a reduzir falhas e quedas. A qualidade do vídeo também é ajustada de forma dinâmica, com possibilidade de transmissão em HD quando a conexão de rede permitir.

Canais recebem vídeos curtos, transcrição de áudio e QR code