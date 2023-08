Usa o WhatsApp como bloco de notas? Veja 5 apps de anotações para abandonar o mensageiro

Para alguns, usar o WhatsApp vai além das trocas de mensagens e ligações. De forma bastante criativa, usuários utilizam o mensageiro da Meta como agenda ou até bloco de notas para dar aquele reforço na memória.

Essa função não é oficial do app, mas a criatividade permite fazer a “gambiarra”. Ao criar um grupo, adicionar uma única pessoa e depois removê-la, o chat do antigo grupo continua ativo com o indivíduo que sobrou no bate-papo — ou seja, você, o administrador do grupo. Apesar da praticidade, o WhatsApp não é o aplicativo mais indicado para armazenar suas anotações, principalmente por conta da segurança.

Um exemplo são as mensagens identificadas pela Polícia Federal durante as investigações de um suposto esquema de venda de joias dadas ao Estado brasileiro em missões oficiais no exterior durante o mandato de Jair Bolsonaro. Parte das provas contra o militar Mauro Cid, que teria participado do esquema, foram fotos que ele tirou dessas joias e enviou a si mesmo no WhatsApp.

Para substituir o mensageiro, o Estadão reuniu cinco aplicativos de anotações com versões gratuitas disponíveis para desktop e aparelhos Android e Apple.

Notion

No Notion, o usuário pode criar anotações em estilos variados.

A plataforma oferece modelos específicos para notas conforme sua finalidade, como criar fichas de estudo, planejar viagens ou preparar um projeto para o trabalho, por exemplo. No app, é possível criar várias abas para anotações diferentes e customizar o ícone de cada uma.

O Notion também tem um recurso que usa inteligência artificial (IA) para ajudar o usuário a escrever suas notas a partir de um comando de texto. Além disso, é possível compartilhar suas anotações com outras pessoas, criando um painel de organização coletivo.

Evernote

O Evernote conta com um painel customizável onde é possível criar notas e organiza-las da forma que quiser na tela. Nele, é possível criar listas, colocar fotos, desenhar à mão livre e até adicionar prazos na agenda e aferi-los a tarefas específicas.

Além disso, a plataforma também possui uma funcionalidade que permite extrair qualquer conteúdo da internet e salvar nas anotações. Assim como o Notion, o Evernote também permite compartilhar as notas com outros usuários.

Microsoft OneNote

O Microsoft OneNote tem um design mais intuitivo. A plataforma permite organizar anotações em listas, separar em categorias, fazer marcações coloridas, desenhar a mão livre e até salvar fotos, vídeos ou áudios. A plataforma tem integração com os aplicativos corporativos da Microsoft, o que pode ser uma mão na roda no dia a dia.

Google Keep

O Google Keep é como um planner virtual.

O aplicativo digitaliza os conhecidos post-its coloridos, permitindo que você os customize da forma que quiser. É possível adicionar notas soltas, listas, fotos, áudios e até colocar lembretes com data no calendário e definir prazos para as anotações.

Assim como o rival da Microsoft, este aplicativo é integrado aos serviços de nuvem do Google e de celulares Android.

Simplenote

O Simplenote, assim como o nome, é um aplicativo mais simples que os anteriores.

Como a plataforma tem o objetivo de ser fácil de usar, a interface é bem simples, com poucos ícones. Além disso, as notas podem ser classificadas por tags, facilitando localiza-las ao pesquisar no app.

Apps nativos do celular

Outra opção, alternativa aos aplicativos citados, seriam os apps nativos do Android (“Anotações”) e do iPhone (“Notas”), que também oferecem recursos de lista, criação de pastas, de desenho a mão livre e de adicionar fotos, vídeos e áudios.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani