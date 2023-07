WhatsApp começa a testar chamadas em grupo iniciadas com até 15 pessoas

O WhatsApp começou a testar um recurso que permite iniciar chamadas em grupo com até 15 pessoas de uma vez. A novidade está disponível na versão beta v2.23.15.14 do aplicativo para celulares Android.

A promessa é de mais praticidade: a atualização dobrou o número permitido de participantes iniciais em ligações – antes, eram apenas sete, com possibilidade de adicionar demais contatos ao longo da conversa.

O aplicativo, hoje, suporta chamadas de até 32 pessoas ao mesmo tempo.

Usuários interessados na nova funcionalidade podem se inscrever no programa beta do WhatsApp pela Play Store, ou baixar a versão mais recente do Android Application Pack (APK) no APKMirror. Por enquanto, ainda não há previsão para o lançamento definitivo da ferramenta.

Essa é mais uma novidade do mensageiro da Meta (também dona do Instagram e Facebook), que, nos últimos meses, tem divulgado uma série de novas funcionalidades para aumentar a privacidade dos usuários e facilitar a navegabilidade pela plataforma.

Ainda nesta semana, foi anunciado um recurso que permite iniciar conversas com desconhecidos sem precisar adicionar o contato à agenda. Desde o último mês de junho, também é possível silenciar chamadas de números não salvos.