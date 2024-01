WhatsApp lançou 26 novos recursos em 2023; veja quais são e aprenda usar cada um deles

Em 2023, o WhatsApp mudou - talvez, você tenha até percebido um pouco isso. O famoso app de mensagens implementou diversas mudanças no serviço, que moldaram a plataforma e permitiram novas formas de interação. Ao todo foram 26 novas ferramentas absorvidas pelo serviço, além de outros recursos anunciados que podem começar a funcionar neste ano.

Além de novidades focadas em privacidade e segurança, o WhatsApp investiu em ferramentas para melhorar o uso da plataforma, como permitir o envio de fotos em alta resolução nos chats e o acesso de vários celulares a uma só conta. Veja abaixo o pacotão com todos os 26 novos recursos lançados pelo WhatsApp em 2023.

Veja os 26 recursos lançados pelo WhatsApp ao longo de 2023 Foto: FellowNeko/Adobe Stock

Comunidades

Anunciada em agosto de 2022, as Comunidades começaram a funcionar em janeiro de 2023. O recurso tem sua própria aba - apresentada por um emoji de pessoas - e sua função é agregar diversos grupos por assunto.

Dessa forma, cada comunidade é capaz de agrupar até 50 grupos diferentes ou até 5 mil pessoas - vale lembrar que os grupos individuais conseguem ter até no máximo 250 participantes. Qualquer usuário pode criar uma Comunidade e selecionar os grupos que deseja adicionar a ela.

Círculos de Status ao redor das fotos de perfil

Em abril, o WhatsApp lançou vários novos recursos para os Status. O primeiro deles permite que os usuários vejam quando um contato fez uma publicação. Quando há uma nova postagem, um círculo verde fica ao redor da foto de perfil do dono do Status, facilitando a visualização dessas publicações.

É possível ver esse círculo colorido na aba de participantes de um grupo e também na aba de conversa e nos dados do contato. Ao visualizar o post, o círculo fica cinza até que haja uma nova atualização.

Status de voz

Junto com o círculo de Status, o app anunciou no Status de voz, que permite que um usuário grave uma mensagem de voz e publique no Status. O tempo máximo de gravação é de até 30 segundos.

Prévia de link

Como terceiro recurso, antes de compartilhar um Status com um link, o WhatsApp exibe uma visualização prévia da imagem de capa que será apresentada, direcionando os contatos de maneira imediata para o site vinculado.

Reações ao status

Assim como há a opção de reagir a mensagens no chat, o WhatsApp passou a permitir expressar reações aos Status. Basta deslizar a tela de uma publicação para cima e escolher entre os oito emojis disponíveis para comunicar sua resposta de maneira mais dinâmica e personalizada.

Pagamentos pelo WhatsApp

Ainda em abril, o WhatsApp lançou o recurso Pagamentos no mensageiro, a partir da autorização concedida pelo Banco Central em março. O serviço permite transações por cartão de crédito, débito e pré-pago.

O processo para poder realizar pagamentos pelo app é simples: o usuário cadastra um cartão no WhatsApp - na aba Pagamentos - do qual os valores enviados serão debitados. Só é possível realizar transações para contas Business.

Modo Companion

O modo Companion do WhatsApp foi lançado inicialmente em abril, mas em maio houve uma atualização possibilitando que aparelhos Apple também pudessem ser dispositivos secundários, já que até então, apenas celulares Android podiam.

O recurso possibilita a conexão de um mesmo número de telefone em dois dispositivos móveis diferentes, permitindo o envio e recebimento de mensagens e chamadas em tablets e smartphones iOS ou Android. Para usuários de iOS, o modo Companion permite a conexão de até quatro dispositivos simultaneamente.

Recursos contra roubo de conta

Ainda na primeira quinzena de abril, o WhatsApp introduziu três melhorias significativas na segurança.

Ao trocar de dispositivo, os usuários recebem uma notificação para confirmar o novo cadastro no aparelho antigo, alertando sobre tentativas não autorizadas de transferência de conta.

Além disso, o aplicativo passa a realizar verificações automáticas em dispositivos em busca de malwares que possam tentar invadir e assumir o controle da conta.

O WhatsApp também implementou o recurso de Transparência Essencial, que verifica automaticamente a segurança e a criptografia de ponta a ponta em conexões.

Proteção de Conversas

Em maio, o aplicativo de mensagens anunciou a chegada do recurso Proteção de Conversas que permite que usuários coloquem um bloqueio com senha em conversas específicas no mensageiro. A ferramenta pode ser usada tanto em chats individuais como em grupos.

Ao “trancar” um bate-papo, a conversa sai da página principal do app e fica oculta em uma pasta separada, dedicada apenas às mensagens com senha, além disso, as notificações dessas conversas não aparecem mais. O desbloqueio desta pasta é feito por biometria ou com uma senha com dígitos.

Editar mensagens enviadas

Ao final de maio, o WhatsApp anunciou o recurso de editar uma mensagem depois que ela já foi enviada, permitindo que os usuários corrijam algum erro de digitação ou de informação no que foi comunicado.

Assim, a edição tem 15 minutos para acontecer a partir do momento de envio e pode ser feita pressionando e segurando a mensagem que deseja editar e clicando na opção Editar no menu que surgirá na tela.

Silenciar chamadas desconhecidas

Em junho, o WhatsApp revelou uma nova ferramenta chamada Silenciar chamadas desconhecidas.

Essa novidade filtra chamadas indesejadas, como spam, fraudes e números desconhecidos, evitando que toquem no dispositivo, embora permaneçam registradas no histórico de chamadas. A ativação desta opção pode ser realizada nas configurações, acessando a aba de Privacidade e navegando até a seção de Chamadas.

Verificação de privacidade

No mesmo mês, foi anunciado o recurso nas configurações apelidado de Verificação de privacidade, que oferece aos usuários a conveniência de acessar todas as configurações de privacidade em um único local, permitindo que façam escolhas personalizadas para sua proteção.

Ao optar por Começar verificação ou Configurar na aba Privacidade, o usuário pode reunir e ajustar todas as opções relacionadas à sua privacidade de forma centralizada.

Criar propagandas com conta Business

Ao final de junho, o mensageiro lançou uma ferramenta que possibilita publicar anúncios diretamente no Facebook e Instagram por meio do WhatsApp Business, sem a necessidade de possuir uma conta no Facebook - ou seja, isso só vale para empresas. A condição para iniciar é que as empresas tenham um e-mail válido e uma forma de pagamento.

Ao clicar nos anúncios nas redes sociais, os usuários serão redirecionados para a conversa da empresa no WhatsApp, onde poderão obter mais informações sobre produtos e serviços, bem como efetuar compras.

Mensagens personalizadas no Business

Junto com a última funcionalidade, o WhatsApp lançou o recurso que consiste na capacidade de enviar mensagens personalizadas aos clientes por uma conta Business, permitindo o envio automatizado de lembretes de agendamentos e promoções, inclusive com a personalização do nome de cada cliente.

A ferramenta, contudo, está disponível apenas para empresas que optarem por pagar uma taxa no aplicativo do WhatsApp Business.

WhatsApp Web sem QR Code

Na primeira quinzena de julho, o WhatsApp passou a permitir o acesso à versão Web sem a necessidade de leitura de QR Code.

A novidade permite se conectar usando apenas o número de telefone, então, ao acessar o WhatsApp Web, a opção de entrar com o número de telefone é exibida, gerando um código de oito dígitos que o usuário insere no dispositivo para confirmar a conexão, simplificando o processo de acesso via computador.

Conversa com números desconhecidos

Ainda em julho, o app lançou uma nova ferramenta que permite iniciar conversas com números que não estão salvos na agenda de contatos do usuário.

O recurso elimina a necessidade de salvar contatos sem utilidade futura no celular. Para utilizar a ferramenta, basta clicar no ícone de nova conversa, digitar o número desejado e, se a conta estiver no WhatsApp, o nome aparecerá sob o menu Não está na sua lista de contatos, permitindo iniciar a conversa sem precisar salvar na agenda.

Vídeos curtos

Já ao final de julho, a nova funcionalidade introduzida pelo WhatsApp foi a de gravar vídeos curtos de até 60 segundos para enviar nas conversas, reproduzindo automaticamente sem a necessidade de clicar para iniciar a reprodução.

Para utilizar o recurso, os usuários podem tocar no ícone ao lado do microfone de mensagens de voz e manter o botão pressionado para gravar o vídeo. Semelhante às mensagens de áudio, é possível gravar com as mãos livres ao arrastar a tela para cima. O som do vídeo permanece silenciado e só é ativado quando o usuário clica nele.

Compartilhar tela em chamada de vídeo

No começo de agosto foi a vez da atualização que permite aos usuários compartilhar a tela do celular durante videochamadas pelo mensageiro, tornando as chamadas de vídeo mais semelhantes a aplicativos como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Além disso, o app passou a suportar o modo paisagem em ligações.

Para ativar o recurso, os usuários precisam clicar em Compartilhar durante a chamada e escolher entre apresentar um aplicativo específico ou a tela inteira, enquanto o modo paisagem requer a ativação da rotação de tela e a orientação horizontal do dispositivo durante a chamada.

Fotos em alta resolução

Apesar de ser conhecido por reduzir a qualidade das imagens enviadas, o WhatsApp decidiu mudar essa fama ainda em agosto, permitindo o envio de imagens em alta resolução (HD).

A novidade fica disponível na parte superior da tela após tirar uma foto. Se o ícone de resolução HD não for ativado, a imagem manterá a qualidade padrão de envio de mídia. Além disso, a funcionalidade permitirá aos usuários escolher entre baixar uma foto em HD ou na versão padrão, útil para conexões de internet instáveis.

Canais

Na primeira quinzena de setembro, o WhatsApp anunciou o lançamento do recurso Canais, semelhante ao existente no rival Telegram, permitindo listas de assinaturas com número ilimitado de participantes.

Os Canais, semelhantes aos grupos, possibilitam que administradores enviem diversos tipos de conteúdo, como mensagens de texto, vídeos, fotos, enquetes e figurinhas. Cada canal é vinculado a uma única conta, permitindo apenas ao proprietário do perfil publicar atualizações no espaço, que está disponível em uma nova aba chamada Atualizações, junto aos Status.

Duas contas em um único celular

Assim como em setembro, outubro teve apenas uma atualização do WhatsApp.

A nova ferramenta passou a permitir que usuários Android conectem duas contas simultaneamente em um mesmo dispositivo, sem precisar trocar de aparelho ou de chip. Com o novo recurso, os usuários podem abrir as configurações do WhatsApp no dispositivo que receberá a outra conta, clicar na seta ao lado do nome e, em seguida, em Adicionar conta.

Chamada de voz com mais de 100 pessoas

Em novembro, a plataforma de mensagens introduziu a funcionalidade que permite iniciar bate-papos por voz em grupos com até 128 pessoas, diferindo das chamadas de voz com até 32 participantes.

Os membros não são chamados automaticamente, mas recebem uma notificação para entrar na conversa ao tocar na mensagem correspondente. Inspirado no Discord, durante o bate-papo por voz, os controles da chamada ficarão na parte superior da interface, possibilitando que os participantes enviem mensagens de texto para outros bate-papos.

Áudio temporário

No início de dezembro, o recurso lançado foi o dos áudios temporários, que permite enviar áudios com visualização única, semelhante à funcionalidade existente para imagens desde 2021.

Os áudios terão um ícone numérico indicando a reprodução única, podendo ser ativado durante a gravação de uma mensagem de voz com cadeado. Ao enviar no modo de visualização única, o destinatário não poderá encaminhar, salvar ou ouvir novamente a mensagem de voz.

Fixar mensagens

Ainda no último mês do ano, a última ferramenta lançada foi a que permite aos usuários fixar mensagens em conversas.

A ferramenta inclui tanto conversas privadas quanto em grupo. Os usuários poderão manter qualquer mensagem no topo do chat por um período determinado, com opções iniciais de 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Nos grupos, os administradores terão a opção de permitir que todos os membros escolham mensagens para fixar ou restringir essa atividade.

