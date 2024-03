WhatsApp não permite mais o ‘print’ de foto de perfil em celulares Android

O WhatsApp não permite mais a captura de tela da foto do perfil em celulares com sistema Android. O usuário que tentar realizar o print da tela com a foto do usuário em destaque recebe a mensagem “Não é possível capturar a tela devido à política de segurança”.

Também não é possível salvar a imagem por meio de recursos do sistema. No iOS, o aplicativo ainda permite a realização de print da foto do usuário.

Sem a capacidade de registrar fotos de perfis, golpistas podem ter dificuldade de criar perfis falsos. Foto: Nilton Fukuda/Estadão Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A atualização dificulta a criação de perfis falsos no WhatsApp – ao menos, no sistema Android. O aplicativo enfrenta uma onda de golpes em que a vítima tem seu perfil clonado, que passa a pedir dinheiro a familiares e amigos. Muitas vezes, o criminoso inicia a conversa falando que trocou de telefone, para justificar o número estranho, mas mantendo a foto do perfil verdadeiro.

Como esconder a foto de perfil no WhatsApp

O aplicativo já possui um recurso de segurança para não mostrar a imagem de perfil para números que não estão salvos na agenda. Para ativar, basta acessar o ícone de “Três pontos” no canto superior direito da tela (no Android) ou no canto inferior direito (iOS). No menu, acessar a aba “Configurações”, tocar em “Conta” e, em seguida, “Privacidade”. Na opção “Foto de perfil”, você pode alterar quem pode ter acesso à imagem.