WhatsApp Status ganha pacotão de novos recursos; confira novidades

O WhatsApp anunciou novidades para o Status, recurso de fotos, vídeos e textos que se autodeletam em 24 horas como os Stories do Instagram. Agora, as atualizações contém círculos nas fotos de perfil e permitem que os usuários postem mensagens de voz, vejam prévias de links e reajam as Status.

O novo pacotão se soma às outras novidades lançadas pelo WhatsApp recentemente, como a ferramenta que permite recuperar uma mensagem apagada e o recurso Comunidades. Além disso, o mensageiro planeja lançar atualizações que vão permitir que os usuários realizem pedidos e pagamentos dentro do app e também mensagens de visualização única.

As novidades do Status estarão disponíveis nas próximas semanas para todos os usuários com a versão mais recente do aplicativo. Confira tudo o que foi anunciado:

Círculos de Status ao redor das fotos de perfil

Essa nova ferramenta permite que os usuários saibam quando um contato publicou um Status. Quando há uma nova postagem, um círculo verde fica ao redor da foto de perfil do dono do status, facilitando a visualização das publicações.

O círculo fica visível na aba de participantes de um grupo e também na aba de conversas e nos dados do contato. Ao visualizar o Status, o círculo fica cinza até uma nova atualização. É algo que já acontece no Instagram com o círculo rosa nos Stories.

Status de voz

Com essa novidade, o usuário pode gravar uma mensagem de voz e publicar no Status. O tempo máximo de gravação é de até 30 segundos.

Prévia de link

Antes de publicar um Status contendo um link, a ferramenta mostra uma prévia da imagem de capa que ficará visível e vai redirecionar os contatos para o site do link.

Reações ao status

Assim como é possível reagir a uma mensagem no chat de um contato, agora, também é possível reagir a Status. Basta deslizar a tela de uma publicação para cima e tocar em um dos oito emojis disponíveis para reagir.