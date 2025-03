WhatsApp: você poderá criar suas próprias assistentes com IA dentro do app em breve; veja como

O WhatsApp está desenvolvendo dois novos recursos que prometem transformar a interação dos usuários com inteligência artificial (IA) dentro do app. De acordo com o site WABetaInfo, o primeiro recurso visa permitir a criação de chatbots personalizados, e está disponível na versão beta do aplicativo para iOS. O outro é uma aba dedicada para chats com personagens de IA, que está em desenvolvimento e promete trazer mais opções de ferramentas baseadas em IA para os usuários. Ainda não há previsão de lançamento para o público geral.

A funcionalidade de criação de chatbots de IA foi inicialmente anunciada na versão beta para Android, e agora a atualização para iOS confirma que o recurso será implementado também para usuários dessa plataforma. A novidade permitirá que os usuários criem personagens de IA com personalidade e funções específicas, oferecendo maior controle sobre o comportamento do chatbot.

Novidades oferecem mais opções de personalização e acessibilidade aos usuários da versão beta do app Foto: Bruna Arimathea/Estadão

PUBLICIDADE A criação do chatbot se dá por meio de um processo simples, no qual o usuário deve fornecer informações sobre o que a IA deve fazer e como ela deve se comportar. Além disso, será possível escolher entre diversas categorias, como produtividade, entretenimento ou assistência pessoal, para orientar o desenvolvimento do personagem. Caso o usuário prefira, o WhatsApp vai oferecer respostas predefinidas para facilitar o início da personalização, mas ele terá a liberdade de ajustar todos os detalhes. Uma vez configurado, o chatbot de IA será publicado na aba de IA, onde poderá ser descoberto por outros usuários. Isso vai permitir que os usuários explorem diferentes personagens de IA, interagindo com eles de acordo com suas necessidades ou interesses específicos. O processo de customização será flexível, com os usuários podendo editar, adicionar ou remover elementos da personalidade e das funções da IA a qualquer momento.

Além da criação personalizada de chatbots, o WhatsApp está introduzindo um novo recurso que visa facilitar a navegação e a interação com IA através de uma aba dedicada. A atualização mais recente do WhatsApp beta para Android revela que o aplicativo está planejando introduzir essa aba na barra de navegação na parte inferior da tela, ao lado do menu dos status.

A aba dedicada à IA será organizada de forma a facilitar o acesso às diferentes opções de IA, que poderão ser categorizadas de acordo com suas funções, como produtividade, entretenimento, jogos ou cultura pop. As IAs mais populares serão destacadas, permitindo que os usuários testem facilmente as ferramentas mais recomendadas pela comunidade.

Mais novidades com IA: ícones de grupo gerados por IA e widget Meta AI

Além dos recursos de criação de chatbots personalizados e a aba de IA, dois novos recursos estão sendo testados com usuários da versão beta para Android, ainda segundo o WABetaInfo. O primeiro deles permite gerar ícones de grupo personalizados usando a Meta AI, enquanto o segundo oferece um widget para acessar rapidamente o chatbot Meta AI, sem a necessidade de abrir o aplicativo.

Com a nova atualização da versão beta do aplicativo, testadores poderão criar ícones personalizados para grupos ao utilizar a ferramenta Meta AI. Ao tocar no ícone de lápis de um grupo existente, uma nova opção chamada Create AI Image aparecerá. Os usuários podem inserir um comando e, em seguida, o chatbot gera várias imagens, das quais os testadores podem escolher a que mais agrada para substituir o ícone do grupo.

Além disso, a atualização mais recente do WhatsApp beta para Android introduziu um novo widget que permite aos usuários acessar diretamente o chatbot Meta AI da tela inicial, sem precisar abrir o WhatsApp. O widget oferece opções como Ask Meta AI, além dos botões para comandos baseados em câmera e voz, facilitando a interação com a IA. Esse atalho está disponível apenas para alguns testadores beta e promete agilizar o uso das ferramentas de IA.

Enquanto isso, os usuários da versão estável do WhatsApp ainda precisarão acessar o chatbot Meta AI por meio do botão de ação flutuante Meta AI, que deve ser aberto dentro do aplicativo. A funcionalidade do widget, que proporciona um acesso mais rápido, está sendo preparada para lançamento para todos os usuários nas próximas atualizações.