Windows 12: veja o que sabemos sobre a próxima versão do sistema operacional

Desde o lançamento do primeiro Windows, em 1985, a Microsoft gera curiosidade em relação às próximas gerações do sistema. Com o lançamento do Windows 11 completando três anos (ele foi disponibilizado em 2021), os olhos da comunidade tecnológica já se voltam para o futuro, com rumores sobre a nova versão do sistema, batizada informalmente de Windows 12, ganhando força.

Embora a Microsoft ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o desenvolvimento do Windows 12, há indícios da existência do projeto. A expectativa é que o lançamento ocorra em 2025, possivelmente entre setembro e outubro, coincidindo com o fim do suporte ao Windows 10. As principais informações sobre o Windows 12 vêm de fontes não oficiais, como o jornalista Zac Bowden, do site especializado Windows Central.

Microsoft pode já estar preparando nova versão do Windows Foto: dvoevnore/Adobe St

Veja abaixo o que já se sabe sobre o sistema.

Inteligência artificial como protagonista

PUBLICIDADE Uma das principais apostas para o Windows 12 é a intensificação da integração com inteligência artificial (IA). O Windows Copilot, assistente virtual lançado recentemente, deve ser expandido e aprimorado, oferecendo recursos como pesquisa inteligente, recomendações contextuais e até mesmo a possibilidade de antecipar as necessidades do usuário. Além disso, especula-se que o Windows 12 possa trazer um novo assistente virtual, semelhante à Cortana, que foi descontinuada em 2021. Esse assistente seria capaz de interagir com o usuário por comandos de voz, executando tarefas e fornecendo informações de forma mais natural.

Nova interface e experiência do usuário

O layout do Windows 11 deve ser mantido em sua essência, mas deverá ter algumas mudanças. A Barra de Tarefas pode ser transformada em uma bandeja flutuante de aplicativos, parecido com o dock do macOS, agrupando as funções da barra atual, o botão Iniciar e os aplicativos fixados. A barra de pesquisas, por sua vez, seria deslocada para o topo da tela.

Essa mudança na interface visaria aprimorar a experiência em tablets e dispositivos com tela sensível ao toque, além de trazer animações e gestos mais fluidos. A tela de login também pode ser atualizada - um ícone de clima seria adicionado ao canto superior esquerdo da tela.

Publicidade

Anúncios e mais hardware

Entre outras especulações sobre o Windows 12, destaca-se a possível inclusão de anúncios no Menu Iniciar, algo que já foi testado pela Microsoft no Windows 11, mas posteriormente removido. Essa possibilidade tem gerado debates entre os usuários, que estão divididos entre os preocupados com a invasão de privacidade e aqueles que consideram que isso pode ajudar a financiar o desenvolvimento do sistema operacional.

Além disso, o novo sistema pode exigir hardware mais recente, deixando para trás alguns modelos que ainda mantêm suporte ao sistema da Microsoft. O objetivo seria oferecer uma experiência melhor, especialmente aqueles relacionados à IA.

O Windows 12 também pode trazer melhorias em termos de hardware e arquitetura. Espera-se um suporte aprimorado para processadores ARM, impulsionando a adoção de PCs com chips ARM, e a modularização do sistema, o que facilitaria atualizações, melhoraria a segurança e permitiria a personalização da experiência do usuário.

O que vai acontecer com o Windows 11?

Enquanto o Windows 12 não chega, a Microsoft segue aprimorando o Windows 11. A próxima grande atualização, prevista para o segundo semestre de 2024 e batizada de Windows 11 24H2, trará novidades como o suporte ao comando “sudo” (funcionalidade que permite um “usuário comum” ter acesso a coisas que só um administrador pode fazer), além de melhorias em desempenho, segurança e funcionalidades. Essa atualização será baseada na nova plataforma “Germanium”, que também deverá servir de apoio para o futuro Windows 12.

Também não há informações sobre preço de atualização para a nova versão do sistema.