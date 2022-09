Delator do Twitter faz denúncias preocupantes, mas há algo estranho no ar

Faz duas semanas que o Vale do Silício vive o agito de mais um delator que sai atirando. Desta vez foi o Twitter, e o delator não é qualquer um. Trata-se de Peiter ‘Mudge’ Zatko, que dirigiu a parte de segurança da companhia e apresentou uma denúncia perante a SEC, equivalente à nossa CVM. As acusações feitas por Mudge deveriam preocupar quem usa o Twitter, têm impacto no debate público e podem afetar o processo que a empresa move contra Elon Musk. Ao mesmo tempo, há algo de estranho.

A denúncia deveria preocupar usuários do Twitter porque se tudo for verdade nossos dados estão inseguros na plataforma. Milhares de funcionários da empresa têm acesso a tudo o que fazemos. Imagine o impacto em, por exemplo, pessoas anônimas que usam a plataforma contra ditaduras.

A acusação que interessa a Musk é outra. Mudge afirma que o número de contas fraudulentas, os bots, é maior do que os 5% estimados pela companhia. Ele vai além: diz que o Twitter poderia chegar a um número mais preciso.

Este, alega Musk, é o motivo que o levou a desistir da compra do Twitter. A empresa, ele afirma, mente quando diz que não sabe quantos bots existem. Sem saber quantos usuários da plataforma são falsos, não dá para realmente saber qual o valor comercial do Twitter. O julgamento do processo começa no próximo dia 17 de outubro. O bilionário quer escapar do contrato de compromisso que assinou.

O que nem Mudge, nem Musk, dizem é que estão construindo propositalmente uma confusão. O Twitter jamais argumentou que apenas 5% de seus usuários são bots. O que diz é algo distinto. A empresa trabalha com dois números. Um é o total de contas inscritas. Outro, menor, é o total de contas que anunciantes podem atingir. Neste segundo número não estão inclusos os usuários que não frequentam a rede e inúmeros bots identificados. Quando os executivos falam de 5% de bots, o que estão dizendo é que desta quantidade com relevância comercial é bom incluir uma margem de erro de até 5%.

A confusão é natural para quem não é do ramo. Ela não é normal para Musk ou Mudge. Forçá-la sugere que pode haver má fé. E aí entra o segundo problema. É possível que todas as acusações de Mudge sejam verdadeiras. Mas eram de sua responsabilidade. Se o Twitter não é seguro, é o diretor de segurança que deveria cuidar disso.

Ao fim, é muito conveniente que um delator surja, trazendo confusão maior sobre o número de bots, justamente quando um bilionário leva a companhia à corte. l