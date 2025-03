Opinião | A segurança das fontes primárias de informação está em perigo na era da inteligência artificial

Há 30 anos Nicholas Negroponte publicava “A Vida Digital” (“Being Digital”) com o bit assumindo o papel do átomo. Uma transição da economia baseada em átomos (bens físicos) para uma baseada em bits (informação digital), redefinindo indústria, consumo, comportamentos e a própria comunicação. E isso já aconteceu com o suporte físico de livros, música e comunicação, com vantagens óbvias em eficiência, reprodutibilidade, armazenamento e transporte. E novos negócios que prescindem da movimentação de matéria. Como já disse Barlow, “a economia da internet é mais formada de verbos, que de substantivos”.

O lado, talvez insidioso, do processo é que a base original de informação pode ficar distante. Inteligência artificial (IA) contribui para isso: afinal, por que ler um livro na versão original se com a IA consigo um resumo em poucos segundos? Outra referência preocupante surge: o mundo descrito em Fahrenheit 451, ficção de Ray Bradbury, publicada em 1953. Lá os livros são queimados, por perigosos, e sua disseminação e preservação proibidas. A temperatura em que o papel entre em combustão são 451 graus Fahrenheit, mas Bradbury acrescenta que “você não precisa queimar algo para destruí-lo; basta fazê-lo desaparecer da memória das pessoas”, ou seja, a verdadeira destruição residiria no apagamento da memória, na falta de acesso ao conhecimento primário. Se as fontes originais são bloqueadas ou destruidas, tudo pode ser revisto e reescrito conforme a conveniência do poder. O livro destaca a importância das fontes primárias e documentos históricos: o espírito de resistência presente em Fahrenheit 451 faz com que personagens memorizem obras literárias para preservá-las, tornando-se elas mesmo livros vivos.

Plataformas colocam em perigo acesso a fontes primárias Foto: Monika Wisniewska/Adobe Stock