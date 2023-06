É fundamental entender a internet antes de tomar providências apressadas

Que sempre houve mal-intencionados, fraudadores e mentirosos é inegável. Mas, graças à internet e sua onipresente agilidade, tudo circula muito rápida e superficialmente. Somemos uma certa fragilização dos que participam no processo: há muitos neófitos na era da comunicação digital que não desenvolveram ainda couraça ou filtro para separar o joio do trigo. Fica fácil entender a corrida, nem sempre racional e sensata, em busca de lenitivos para os males que nos afligem.

Na última reunião da ICANN, semana passada nos EUA, um tema continua em voga: como tratar do chamado “abuso do DNS”. O DNS é o sistema que cuida dos nomes de domínio dos locais, entes e serviços na internet. Ele visa a traduzí-los para números IP – os reais identificadores na rede. É claro que há sítios na internet que tem conteúdos inadequados, propositadamente falsos ou, mesmo, ilegais numa dada cultura e legislação. Mas também é claro que a rede e o DNS propiciam formas de se identificar onde esses conteúdos estão alocados. O caminho que parece adequado é ir-se direto ao responsável pelo sítio onde o conteúdo se hospeda e verificar o que ocorreu (afinal, o sítio pode ter sido invadido, e o conteúdo lá encontrado sequer ser de conhecimento do responsável listado).

Tudo circula de forma rápida e superficial na internet Foto: Francois Lenoir/Reuters

Mas os “apressados em buscar soluções rápidas” advogam que remover o nome de domínio da tabela do DNS, prescindindo até de exame judicial prévio do caso, pode ser uma solução. Tirar a funcionalidade de um nome de domínio não implica em remover o conteúdo visado ou a possibilidade de acesso a ele. E pode ser um alerta para que o malfeitor apague as provas e “reencarne” com outro nome de domínio, em outro lugar da rede.

A função de um registro da internet é simplesmente prover uma tradução rápida e eficiente de um nome de domínio para um endereço IP. Não passa nem perto do tema “conteúdo eventualmente lá hospedado”. Não é diferente do que um serviço de localização de endereços faz, quando pedimos para levar-nos a uma rua. Faria sentido que ele respondesse “Não posso levá-lo a essa rua. Dizem que lá há atividade considerada ilegal”?

Atalhos como esses, para aliviar tensões e amenizar problemas, apenas tendem a piorar as coisas e atingir inocentes que nada tem com a questão. É fundamental entender a internet antes de tomar providências açodadas, até porque o próprio conceito do que seja legal varia. Há países em que bebida alcoólica é ilegal, e outros em que a venda de drogas é legal. Na internet, tudo deve poder ser acessado, e o ônus de alguém usar um serviço ilegal numa jurisdição pode ser até mesmo do próprio usuário.

Duas frases no tema: de G. K. Chesterton, “não é que eles não consigam encontrar a solução. É que eles nem conseguem enxergar o problema”, e de H. L. Mencken, “sempre há uma solução fácil para cada problema complexo – uma solução simples, aceitável e… errada.”