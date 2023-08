É preciso estar atento a como sistemas de IA defendem os interesses de suas empresas criadoras

Num artigo recente, o especialista em segurança Bruce Schneier comenta sobre o que seria uma inteligência artificial (IA) confiável. A maioria dos aplicativos de IA são desenvolvidos em poderosas empresas na área de tecnologia da informação.

Provocativamente, Schneier perguntou à IA se a empresa que a desenvolvera atuava como “monopolista em seu setor”. A resposta da IA em questão foi “não tenho conhecimento de que a companhia seja monopolista”. Entretanto, perguntada sobre outras gigantes do segmento, a IA em questão não duvidou em cravar o epíteto. Isso levanta o questionamento sobre um eventual viés incluido nos sistemas visando a atender objetivos de seu construtor.

Não é difícil notar vieses nos sistemas da IA, muitos deles travestidos das melhores intenções. Por exemplo, não aceitam tecer loas a figuras controvertidas nem fazem comparações ou comentários que poderiam ser interpretados como tendenciosos. O problema é que esse posicionamento “politicamente correto” da IA pode, na verdade, estar deturpando dados e realidades. Afinal, não é de hoje que “o caminho do inferno é pavimentado por boas intenções”.

Por outro lado, é claro que esses sistemas estarão cada vez mais imbricados em nosso dia-a-dia e, de fato, consegue-se deles muita resposta interessante. Exemplo: em razão de conversa sobre os três níveis de gratidão em São Tomás de Aquino, perguntei ao ChatGPT sobre isso e consegui dele uma belíssima resposta sumarizando o tema, certamente melhor do que a que eu poderia instantaneamente gerar. Não é uma capacidade ou auxílio que se possa desprezar!

E é sobre esse ponto que o artigo de Schneier alerta: o poder em nos dar uma resposta rápida e em linguagem clara e correta fará com que adotemos essas ferramentas como nosso assistente diário. Para que a ferramenta possa nos ajudar, ela precisa nos conhecer mais do que acontece com outros aplicativos na rede, e a IA já mantém o histórico de nossas conversas e de nossos interesses. Resta ver se confiamos em sua veracidade, enquanto eventuais vieses, introduzidos para a consecução dos objetivos de quem a construiu, podem passar despercebidos ao usuário, entusiasmado pela rapidez e qualidade das respostas menos críticas. A União Europeia discute legislação sobre IA que exija transparência sobre como é feito o treinamento de determinado sistema, formas de mitigar potencial viés e divulgação de riscos já identificados.

Finalmente, um repto: estaremos vivendo mudanças no conceito de “verdade”? O verbete “pós-verdade” já circula há décadas, mas o que nos traz a IA pode ser a construção de uma história e universo próprios, em que a nova “verdade” que não se baseia mais no que existe apenas no universo antigo que conhecíamos. Em grego, “verdade” é “alétheia” (que contém “Lethe”, nome do rio do esquecimento no Hades) poderia ser traduzida como “o não esquecer”, “o desvelar”. O que nos esperaria ao dobrarmos essa esquina?