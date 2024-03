Entretanto há mais mistérios entre o céu e a terra: um dos cientistas de dados da Meta, Colin Fraser, definiu a ferramenta como sendo projetada para “enganá-lo, no sentido de você pensar que está sempre conversando com alguém…”. Ou seja, mais do que nos fornecer respostas acuradas, os LLMs buscam manter-nos em sua órbita, como “amigos virtuais”. E parece-me, são muito bem sucedidos nessa função.

Em editorial recente, a Nature – respeitada publicação – alerta para que “cientistas podem estar confiando em excesso no que IA diz”, e aponta riscos resultantes. É tendência natural que nos apoiemos em ferramentas como IAs que reduzam o esforço necessário para produzir algo, ou que nos apoiem na obtenção e tratamento dos dados necessários. Nature aponta para quatro instâncias em que o uso da IA pode trazer riscos: como “oráculo” para indicar tendências a partir dos dados que recolhe, sem que essas previsões passem por um crivo humano; em linha próxima, usando-se IA como “árbitro” da qualidade de artigos, alegadamente por ela ser potencialmente mais “neutra” que o exame “entre pares”, usual na ciência; como tendo “habilidades “sobre humanas” na análise de vastos conjuntos de dados; finalmente como “agente complementar”, simulando a geração de dados difíceis de obter na prática.

Desses quatro aspectos derivam riscos que precisam ser observados, como confundir a informação recebida da IA com um “conhecimento profundo” a ser assimilado pelo pesquisador, ou atribuir a ela uma objetividade que apenas reflete o que os dados a que ela acedeu mostram. Entre os cientistas da área também há dispersão de avaliações. Weizenbaum, pioneiro em IA e autor do Eliza, programa de 1966 que, em texto, simulava um psicólogo dialogando com o usuário, tornou-se, décadas depois, um pessimista sobre o uso indiscriminado da ferramenta, e um auto-declarado “herético”.