Julgamento nos EUA expõe debate sobre obrigação de publicação de conteúdos na internet

A partir de certa idade temos o direito de pensar, com certo grau de indulgência, nos “velhos e bons tempos”. Acontecimentos pessoais na semana, somados a textos que pareceram misteriosamente sincronizados com o estado de espírito, contribuem para um passeio em épocas numericamente não tão distantes, mas em essência paleozoicas se comparadas com o que temos hoje. E a tocante crônica de Ignácio de Loyola Brandão no domingo, “Apenas Zé”, firmou-me o propósito de ousar ir além das chinelas tecnológicas…

Minha primeira viagem aos EUA foi em 1980, para assistir ao SIGGRAPH em Seattle. À época os gráficos por computador e animações digitais eram foco dos melhores esforços dos computeiros, e o que mais reverberava no público em geral. E tive a honra de ir acompanhando o Prof. Oswaldo Fadigas, grande mestre da Poli e do ITA. Dessa viagem, que também incluiu São Francisco e Boston, me restaram excelentes memórias do comportamento dos norte-americanos, da fidalguia com que tratavam os visitantes, da ilimitada confiança que deles se podia esperar – aliás, o Prof. Fadigas, que tinha feito mestrado no MIT, não cansava de citar exemplos que reforçavam o que via em loco.

Nenhum problema na entrada, carro alugado sem sequer cartão de crédito, voos funcionando pontualmente, e ainda aproveitamos para ver o recém lançado: “O Império Contra-Ataca”! De lá pra cá muita coisa mudou. Hoje o tratamento na imigração é bem mais duro, a violência é mais presente, o apego à honra e à correção parece bastante empalidecido.

Em outro tema, comento – sem discutir o mérito – uma decisão da Suprema Corte norte-americana que deu ganho de causa a uma projetista de sítios web para casamentos, que se recusava a fazer sítios para “casais não tradicionais” (detalhes podem ser buscados sob “case 303 Creative v. Elenis”). O que me chamou a atenção – e pode ser útil em debates por aqui – é que a Corte traçou uma linha entre o que seria um “common carrier”- um serviço prestado indistintamente ao público, como telefonia, correios, etc - e o que é uma iniciativa limitada, que poderia restringir-se a seus princípios. A Corte, chamando à cena a Primeira Emenda, faz uma analogia entre direito à fala e uma publicação na internet, defendendo que ninguém pode ser obrigado a “falar” algo com que não concorda. Ou seja a Corte garantiu à projetista o direito de “não falar” algo.

Suprema Corte norte-americana deu ganho de causa a uma projetista de sites para casamentos, que se recusava a fazer sites para “casais não tradicionais” Foto: Mandel Ngan/AFP

Sem entrar no mérito da decisão e das idiossincrasias dos diferentes estamentos jurídicos, o que aqui me parece relevante e digno de mais discussão é essa taxonomia entre o que deveria ser atendido igualmente, por todos, e o que é limitado, a talante de seu provedor.

De minha pequena janela da engenharia, não ouso avaliar o que se passa com o homem atual e assim recorro a Chesterton,”O que há de errado com o mundo”: “o homem perdeu seu caminho. Ele tem sido um andarilho desde o Éden mas, ao menos, sempre soube (ou achava que sabia) o que procurava. Pela primeira vez na história, ele começa realmente a duvidar do objeto de suas andanças pela Terra… Ele, que sempre houvera perdido o caminho, agora parece que ele perdeu o próprio endereço”.