Neologismos mal-formados merecem uma provocação

Está acontecendo em Cancun a edição 76 da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Criada em 1998, a ICANN teve sua primeira reunião em Cingapura em 1999 e, a partir dali, faz três reuniões por ano. Duas foram no Brasil: a ICANN-16, no Rio de Janeiro, e a ICANN-27, em São Paulo.

É uma organização sem fins lucrativos, sediada em Los Angeles (EUA) que tem como função precípua cuidar da raiz de “nomes” da internet (que ancora os “domínios de topo” como .com, .net, .org, .br), e também distribuir a numeração IP (Internet Protocol) a regiões e países, que depois os repassam a entidades. Entre os domínios de topo há os de “código de país”, como o .br (Brasil) e mais algumas centenas; e os “genéricos”, .com, .net e mais uns milhares. Importante diferença em sua caracterização: enquanto muitos dos “de país” são anteriores à ICANN e são operados sem fins de lucro gozando de autonomia, os “genéricos” têm contrato com ICANN e são, em geral, operados por instituições comerciais.

A ICANN é uma organização multissetorial. Dela participam diversos segmentos da internet: da área técnica, de organizações de usuários, do terceiro setor e de representantes de governos. Tópicos recorrentes nas últimas reuniões têm sido o debate sobre necessidade de haver mais domínios do tipo genérico (e como isso seria viável de modo seguro), e formas de se combater o abuso de estruturas da internet como o DNS (Domain Name System, o sistema hierárquico de nomes). O .br vai bem neste ponto: mesmo sendo um domínio com mais de 5 milhões de registros, está entre os mais seguros: suas regras de registro têm se mantido constantes, fiéis aos princípios originais da internet, e é restrito a quem possui CPF ou CNPJ, portanto limitando seus registrantes a quem tem relação com o País.

Sufixo ‘fobia’ é medo ou aversão, não ódio ou ataque (para ódio há “miso”: misoginia, misantropia)

Enquanto se esperam resultados da ICANN-76, não resisto a uma provocação a outro tipo de abuso: o de palavras. Há muito se foram os dias em que texto de jornal como exemplo de escrita, mas já incomodavam neologismos mal-formados como gordofobia.

Agora eles ganham irmãos igualmente disformes: “velhofobia”, provando que nada está tão mal que não possa piorar. Fobia é medo ou aversão, não ódio ou ataque (para ódio há “miso”: misoginia, misantropia). Há medos definidos: acrofobia (de beiradas altas), claustrofobia (de ambientes fechados). Talvez, à luz das “novidades”, essa semântica mude.

Acrofobia passaria a ser o “ódio aos acreanos”? Claustrofobia o “ódio a freiras e frades”? E agorafobia o “ódio ao que ocorre hoje”? Piedade!