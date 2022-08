É na crise que grandes oportunidades surgem

Nos próximos meses, nesse cenário de baixo crescimento econômico, juros altos, inflação corroendo o poder de compra da população, eleições, guerra na Ucrânia e risco de uma recessão global – sem mencionar outros fatores –, muita coisa inesperada pode acontecer, tanto às pessoas que têm negócios próprios quanto às que trabalham para alguém.

Ao se deparar com o inesperado, muita gente age pela emoção, tarda em buscar alternativas, diz não a novas possibilidades e se retrai. Quando, na verdade, o que você mais precisa nessas situações é do seu equilíbrio e da sua curiosidade. Equilíbrio para colocar sua razão e capacidade intelectual na frente das suas angústias. E curiosidade para buscar coisas novas, tentar outros caminhos e expandir o seu leque de opções.

Continua após a publicidade

Talvez você não queira ler isso, mas os contratempos representam a fundação da sua carreira. Atuam como professores da sua jornada. Motivam o seu crescimento pessoal e profissional. É nessas horas que as pessoas são encorajadas a testar os limites dos seus talentos e usar os conhecimentos mais apurados que possuem. Em condições adversas, sua melhor versão aparece e suas aptidões mais afiadas vêm à tona. Tudo o que você sabe – e não sabe – é colocado à prova diante de circunstâncias difíceis e não esperadas.

O que transforma indivíduos em profissionais fora da curva não são os períodos calmos e estáveis. Nem os dias em que vemos o sol nascer. É no temporal que as pessoas evoluem. É quando as manhãs viram noites que a humanidade amadurece. Nos fortalecemos diante dos problemas, das instabilidades, dos reveses que chacoalham a nossa rotina. Todo mundo passa por isso.

Mauricio Benvenutti: 'O que transforma indivíduos em profissionais fora da curva não são os períodos calmos e estáveis'

Cedo ou tarde, o inesperado acontece. É nos maiores apertos que você interrompe o modo automático de agir, aprimora as suas principais qualidades e expande as fronteiras da sua compreensão. Para construir qualquer coisa bem-sucedida nessa vida, você precisa ter consciência disso.

Portanto, se um imprevisto lhe atingir, entenda que ele pode ser a faísca para você se reinventar e alcançar patamares ainda mais altos. As adversidades são aliadas do seu crescimento quando você é capaz de reagir diante delas. São períodos transformacionais que alteram o rumo de indústrias inteiras.

Em geral, é nessas ocasiões que o jogo muda e as grandes oportunidades surgem. E “grandes oportunidades” sempre são aproveitadas por alguém. Mantenha a cabeça equilibrada, dê espaço para a sua curiosidade aparecer e veja onde isso pode te levar.