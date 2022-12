Elon Musk diz que limite de caracteres dos posts no Twitter vai aumentar para 4 mil

Novo proprietário do Twitter, o bilionário Elon Musk confirmou, neste domingo, 11, a intenção de aumentar de 280 para 4 mil o limite de caracteres de uma publicação na rede social. A afirmação foi feita em resposta a um usuário que perguntou se os rumores sobre a novidade eram mesmo verdadeiros. O empresário escreveu apenas “sim”, sem repassar mais detalhes.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Inicialmente, o Twitter tinha o limite de 140 caracteres. A mudança ocorreu em novembro de 2017, quando a plataforma dobrou essa capacidade, passando para 280 caracteres, como é atualmente. Na época, a equipe técnica da empresa argumentou que o aumento facilitaria as publicações.

Após o comentário de Musk neste domingo, o assunto tomou conta da rede social e os usuários opinaram sobre a possibilidade de nova ampliação. A maior parte criticou a possível mudança, alegando que a plataforma perderia sua essência.

“Tentando a todo custo destruir a essência do Twitter, Elon Musk planeja aumentar o número de caracteres dos tweets de 280 para 4 mil. Só vai faltar substituir o passarinho no logo”, criticou um dos perfis.

Tentando a todo custo destruir a essência do Twitter, Elon Musk planeja aumentar o número de caracteres dos tweets de 280 para 4 MIL. Só vai faltar substituir o passarinho no logo. pic.twitter.com/S6dDpw2a4t — BCharts (@bchartsnet) December 11, 2022

Um outro usuário afirmou que, com a expansão, o Twitter deixaria de lado a sua principal característica: ser um microblog. “Já pensou o Twitter com 4 mil caracteres? Como estão falando, vai virar Facebook. Eu gosto de usar o Twitter pela ideia de microblog. Se fosse um pouco mais de caracteres, seria legal. Mas também desse modo está bom! Já não aguento textão, imagina com 4 mil!”

Já pensou o twitter com 4 mil caracteres? Como estão falando vai virar facebook. Eu gosto de usar o twitter pela ideia de micro-blog. Se fosse um pouco mais de caracteres seria legal. Mas também desse modo está bom! Já não aguento textão imagina com 4 mil! — higor (@higorblackjack) December 12, 2022

“O dia que eu escrever 4.000 caracteres eu não vou estar mais no Twitter e sim trabalhando no meu livro”, brincou outro internauta.

o dia que eu escrever 4000 caracteres eu não vou estar mais no twitter e sim trabalhando no meu livro — matt (@nogwinn) December 11, 2022