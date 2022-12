Elon Musk realizou enquete em seu perfil oficial no Twitter sobre sua permanência na chefia da rede social, e a maioria dos participantes votaram a favor da saída do bilionário do cargo de CEO. No total, foram contabilizados 17.502.391 votos, 57,5% desses a favor de Musk deixar o cargo, enquanto 42,5% foram contrários. O empresário ainda não se manifestou, após o resultado, se de fato vai abdicar do cargo.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

“Devo deixar o cargo de chefe do Twitter? Vou respeitar os resultados desta enquete”, escreveu Musk em publicação no domingo, 18. O resultado final da enquete ficou disponível na manhã desta segunda-feira, 19.

Enquete sobre jornalistas

Musk havia suspendido do Twitter as contas de jornalistas que cobrem assuntos relacionados à plataforma e ao seu novo proprietário. Dias depois, o empresário organizou uma enquete no Twitter perguntando aos usuários se ele deveria restabelecer as contas naquele dia ou em uma semana. Quase 59% dos 3,69 milhões de participantes votaram para fazê-lo imediatamente.

Um dia depois da decisão de restabelecer os perfis, o empresário anunciou no Twitter; “Daqui para frente, haverá uma votação para mudanças políticas importantes. Me desculpe. Não vai acontecer de novo”.