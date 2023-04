Elon Musk paga para que Stephen King e LeBron James mantenham selo de verificação no Twitter

Elon Musk admitiu que está pagando por algumas contas do Twitter para manter seus selos azuis, já que a plataforma de mídia social lançou um abate que retirou o status verificado de muitos nomes famosos, incluindo Beyoncé, Ronaldo e Paul McCartney.

O dono do Twitter confirmou o gesto depois que veio à tona que o escritor Stephen King, o ator William Shatner e o astro do basquete LeBron James mantiveram seus selos – que conferem status verificado às contas – apesar de não se inscreverem no Twitter Blue, o serviço de assinatura do site.

Na quinta-feira, 20, Musk avançou com uma promessa há muito ameaçada de remover a verificação de cerca de 400 mil contas, a menos que se inscrevessem no Blue, que custa mais de US$ 8 por mês nos Estados Unidos. No Brasil, o valor anual no Android e IOS chega a R$ 629.

O abate durante a noite significou que muitos nomes famosos, com milhões de seguidores, perderam seu status azul. Os nomes sem status verificado incluem Beyoncé, Ronaldo, Kim Kardashian, Sir Paul McCartney, JK Rowling e Donald Trump. O Twitter agora tem zero contas verificadas herdadas de acordo com Travis Brown, desenvolvedor de software que tem rastreado o serviço de assinatura do Twitter, abaixo de cerca de 400 mil no início do mês, com as inscrições do Blue agora estimadas em 630 mil.

Sob os planos de Musk para o Twitter Blue, as respostas dos assinantes ganharão maior destaque no feed padrão dos usuários, enquanto os tweets com os quais você interage também serão aprimorados. No entanto, o Twitter continuará exibindo as contas que as pessoas seguem no feed, independentemente de serem ou não assinantes do Twitter Blue. Musk disse que a mudança para a verificação paga é necessária para erradicar as contas automatizadas de bots e gerar uma fonte de renda alternativa à publicidade, que representa a maior parte da receita do Twitter.

I’m paying for a few personally — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

O site de notícias de tecnologia The Verge informou ontem que um funcionário do Twitter enviou um e-mail a LeBron James recentemente para “estender uma assinatura gratuita do Twitter Blue para sua conta, @kingjames, em nome de Elon Musk”. James, que tem mais de 52 milhões de seguidores, era um proeminente oponente do pagamento por verificação, afirmando no mês passado que “não está pagando” por um selo azul.

Continua após a publicidade

King, o escritor multimilionário de The Shining and It, expressou perplexidade por agora ter uma conta verificada que dizia aos seguidores clicando em seu selo azul que ele era um assinante do Twitter Blue. Ele escreveu: “Minha conta no Twitter diz que assinei o Twitter Blue. Eu não”. Musk, indicando que interveio em nome de King para ajudá-lo a manter seu status verificado, respondeu: “De nada, namastê”.

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

As organizações oficiais tiveram seus selos azuis substituídos por um tique cinza “oficial”, incluindo a conta do Papa Francisco e Bellingcat, site de notícias investigativas. No entanto, alguns sites oficiais, como a conta dos serviços de imigração e cidadãos dos EUA, não apresentavam um tique cinza na manhã de sexta-feira.

Também houve confusão sobre contas falsas, um problema que continuou depois das tentativas de Musk de introduzir um sistema de verificação. A conta oficial do Twitter do governo da cidade de Nova York, que anteriormente tinha um selo azul, twittou na quinta-feira que “Esta é uma conta autêntica do Twitter que representa o governo da cidade de Nova York. Esta é a única conta para @NYCGov administrada pelo governo da cidade de Nova York”, na tentativa de esclarecer a confusão.

Uma conta falsa recém-criada com 36 seguidores (também sem o selo azul) respondeu: “Não, esta conta é a única conta autêntica do Twitter que representa e é administrada pelo governo da cidade de Nova York.”

Logo, outro relato falso - supostamente o Papa Francisco - também pesou: “Pela autoridade que me foi conferida, Papa Francisco, declaro @NYC_GOVERNMENT o governo oficial da cidade de Nova York. Que a paz esteja com você.”

Sem o passarinho

Continua após a publicidade

Nesta quinta-feira, 20, o Twitter deixou de exibir o “selinho azul” para quem não assina o Twitter Blue. Depois de uma série de polêmicas, o Twitter começou a cumprir sua promessa de remover os cheques azuis de contas que não pagam uma taxa mensal para mantê-los.

O Twitter tinha cerca de 300.000 usuários verificados sob o sistema original de verificação azul – muitos deles jornalistas, atletas e figuras públicas. As verificações - que costumavam significar que a conta foi verificada pelo Twitter - começaram a desaparecer dos perfis desses usuários. O Twitter não verifica as contas individuais, como foi o caso do selo azul anterior distribuído durante a administração pré-Musk da plataforma.

Para os usuários que ainda tinham um selo azul nesta quinta-feira, uma mensagem indicava que a conta “foi verificada porque eles se inscreveram no Twitter Blue e verificaram seu número de telefone”. Verificar um número de telefone significa simplesmente que a pessoa tem um número de telefone - não confirma a identidade da pessoa.

Twitter iniciou processo de retirada dos selos azuis. Antes, plataforma tinha cerca de 300 mil usuários verificados sob o sistema original de verificação. Foto: Samantha Laurey / AFP

Não foram apenas celebridades e jornalistas que perderam seus cheques azuis na quinta-feira. Muitas agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e contas de serviço público em todo o mundo não são mais verificadas, levantando preocupações de que o Twitter possa perder seu status de plataforma para obter informações precisas e atualizadas de fontes autênticas, inclusive em emergências.

Embora o Twitter ofereça selos de ouro para “organizações verificadas” e cheques cinzas para organizações governamentais e suas afiliadas, não está claro como a plataforma os distribui, e eles não foram vistos nesta quinta em muitas contas de agências e serviços públicos previamente verificadas.

Revolta

Continua após a publicidade

A decisão de Musk irritou alguns usuários importantes e agradou algumas figuras de direita e fãs de Musk que achavam que as marcas eram injustas. Mas não é um provedor para a plataforma de mídia social que há muito depende da publicidade para obter a maior parte de sua receita.

A plataforma de inteligência digital Similarweb analisou quantas pessoas se inscreveram no Twitter Blue em seus computadores desktop e detectou apenas 116 mil inscrições confirmadas no mês passado, que custam US$ 8 ou US$ 11 por mês (cerca de R$55 mensais) e não representam um grande fluxo de receita. A análise não contou contas compradas por meio de aplicativos móveis.

Depois de comprar o Twitter, com sede em São Francisco, por US$ 44 bilhões em outubro, Musk vem tentando aumentar a receita da plataforma com dificuldades, levando mais pessoas a pagar por uma assinatura premium. Seu movimento, no entanto, também reflete sua afirmação de que as marcas de verificação azuis se tornaram um símbolo de status imerecido ou “corrupto” para pessoas de elite.

O Twitter começou a marcar perfis com uma marca de seleção azul há cerca de 14 anos. Além de proteger celebridades de imitadores, um dos principais motivos era fornecer uma ferramenta extra para conter a desinformação proveniente de contas que se passavam por pessoas. A maioria dos “selos azuis legados”, incluindo os relatos de políticos, ativistas e pessoas que de repente se encontram no noticiário, bem como jornalistas pouco conhecidos em pequenas publicações ao redor do mundo, não são nomes familiares.

Um dos primeiros movimentos de produto de Musk depois de assumir o Twitter foi lançar um serviço que concede cheques azuis a qualquer pessoa disposta a pagar US$ 8 por mês. Porém, rapidamente foi inundado por contas de impostores, incluindo aqueles que se passavam pela Nintendo, a empresa farmacêutica Eli Lilly e os negócios de Musk, Tesla e SpaceX. O Twitter, então, teve que suspender temporariamente o serviço dias após seu lançamento./DAN MILMO/THE GUARDIAN e BARBARA ORTUTAY/AP