Elon Musk compara preço de óculos da Apple com o de cogumelos que prometem contato com UFOs e aliens

O bilionário Elon Musk zombou na última quinta-feira, 8, do preço do óculos de realidade virtual Vision Pro, um dos principais lançamentos anunciados pela Apple na Worldwide Developers Conference (WWDC), no último dia 5.

Musk brincou com preço que será cobrado pelo Vision Pro, da Apple. Foto: Jim Watson/AFP

O preço anunciado para o Vision Pro, que chegará às lojas dos EUA no começo de 2024, é a partir de US$ 3,5 mil. Em postagem no Twitter, rede social da qual é dono, o CEO da Tesla e homem mais rico do mundo zomba do preço do dispositivo, parecendo achar que ele é muito caro: o empresário compara o novo aparelho da Apple com um saco de cogumelos que promete o “contato com OVNIs e alienígenas”.

“Realidade aumentada de US$ 3.500 da Apple VS. Realidade aumentada de US$ 20″, diz a postagem, que mostra fotos do Vision Pro ao lado da foto do saco de cogumelos.

O Vision Pro, segundo a Apple, pode ser usado para comunicações, entretenimento e no mundo corporativo. Na demonstração durante o lançamento, foi mostrado que o usuário consegue controlar o aparelho por meio de movimento dos olhos, das mãos e por voz. Aplicativos de videoconferência (como FaceTime, Teams e Zoom) poderão ser acessados, bem como apps de streaming (como Disney+) e de jogos.