Ações da chinesa Baidu despencam após empresa apresentar chabot rival ao ChatGPT

As ações da chinesa Baidu, de mecanismos de busca (como o Google), caíram 10% depois que a empresa apresentou um sistema de inteligência artificial (IA) inspirado no ChatGPT, da OpenAI, chamado Ernie Bot. Os investidores ficaram pouco impressionados com a exibição das habilidades do robô.

Ernie é uma sigla em inglês para “representação aprimorada por meio da integração do conhecimento”, em tradução livre. Trata-se de um software alimentado por um modelo de IA de aprendizado desenvolvido pela própria Baidu, que se baseia nos dados de seu buscador.

O Ernie Bot foi apresentado em uma grande conferência de mídia em Pequim, na China, na última quinta-feira, 16, com transmissão ao vivo no Youtube. Apesar das expectativas, o cofundador e executivo-chefe da empresa, Robin Li, fez somente uma demonstração pré-gravada dos recursos do sistema, sem realizar nenhuma interação ao vivo, o que frustrou os investidores.

A Baidu é a primeira empresa de tecnologia chinesa a lançar um concorrente do ChatGPT. Porém, outras empresas chinesas, como a ByteDance (do TikTok) e a Tencent (Riot Games), já anunciaram planos para lançar seus próprios chatbots de inteligência artificial.

O ChatGPT foi lançado no final do ano passado e se mostrou habilidoso para criar textos diversos e, por esse motivo, incentivou grandes empresas como a Meta, dona do Facebook e do Instagram, e o Google a investirem em chatbots com IA.

Atualmente, o sistema da OpenAI está banido da China, mas continua ganhando uma base de usuários chineses que usam redes privadas virtuais (VPNs) para driblar a proibição.