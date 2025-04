Adolescentes estão proibidos de fazer live no Instagram após novo recurso do aplicativo

Desde o começo de 2025, a empresa conta com o recurso de Conta de Adolescente, que permite um maior controle dos pais sobre o que os filhos estão acessando na rede social. Assim, menores de 16 anos precisam de autorização para mudar qualquer configuração da conta. No caso das lives, se o adolescente quiser fazer uma transmissão ao vivo, também precisará do consentimento dos pais.

Junto com a proibição das transmissões ao vivo, a Meta também anunciou outro recurso de segurança. Agora, os adolescentes precisarão da permissão dos pais para desativar o recurso do Instagram que desfoca imagens com suspeita de nudez na caixa de mensagens.