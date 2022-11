Amazon anuncia congelamento de contratações diante de ‘ambiente macroeconômico incomum’

Publicidade

DOW JONES NEWSWIRES - A Amazon interrompeu contratações corporativas e deve manter este cenário pelos próximos meses, diz carta de Beth Galetti, vice-presidente sênior de Experiência e Tecnologia de Pessoas, enviada ontem aos funcionários da empresa.

“Estamos enfrentando um ambiente macroeconômico incomum e queremos equilibrar nossas contratações e investimentos com uma reflexão sobre essa economia”, disse Galetti na carta.

Leia também Amazon Music lança catálogo de 100 milhões de músicas sem anúncios para assinantes Prime

No mês passado, a empresa anunciou a suspensão das contratações em sua principal divisão de varejo até o final do ano, o que afetou posições de tecnologia, como desenvolvedores de software. Os trabalhadores horistas dos armazéns, porém, não foram afetados. No setor, as contratações seguem movimentadas, o que é relacionado, principalmente, à aproximação das férias de final de ano.