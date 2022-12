Amazon anuncia feed de compras com vídeo inspirado no TikTok

A Amazon anunciou na última quinta-feira, 8, o lançamento de um novo recurso no app, inspirado no feed do TikTok. Chamado Inspire, o canal permite que os usuários façam compras a partir de fotos e vídeos curtos que aparecem na tela, com algoritmo personalizado para o perfil de cada consumidor.

Segundo o Wall Street Journal, a empresa vem testando essa ferramenta desde agosto deste ano e, nos próximos meses, vai disponibilizar o recurso nos EUA, apenas para clientes selecionados. A experiência deve ser parecida com redes sociais que já possuem esse formato de conteúdo em suas plataformas — Instagram, TikTok e YouTube já adotaram os vídeos curtos.

A ferramenta fica localizada na parte inferior do app da Amazon como o ícone de uma lâmpada e, ao clicar nele, a plataforma te direciona para um portal onde é possível rolar a tela para assistir os vídeos e ver as imagens. É possível curtir e compartilhar as mídias do Inspire, além de conferir a descrição dos produtos e os adicionar no carrinho de compras para comprar diretamente no aplicativo. Para isso, basta tocar na tela e um painel de informações vai aparecer mostrando o produto.

Em entrevista para o jornal americano, o diretor de compras da Amazon, Oliver Messenger, disse que “(o vídeo curto) é um meio incrivelmente útil para ajudar as pessoas a descobrir e entender os produtos”. A Amazon é mais uma das empresas que vêm aderindo ao modelo TikTok de feed contínuo. O Google, com o Youtube Shorts, e a Meta, com o Reels, são exemplos de empresas que já haviam investido nessa novidade em suas plataformas.