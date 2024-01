Amazon demite centenas de pessoas do Prime Video e Twitch; total é de 27 mil desde 2022

BLOOMBERG - A Amazon vai começar a demissão de centenas trabalhadores do serviço de streaming Prime Video, do estúdio de Hollywood MGM (adquirido por US$ 8,5 bilhões em 2022) e da plataforma de transmissão de games Twitch, anunciou a empresa em comunicado interno a funcionários nesta quarta-feira, 10.

O número total de pessoas afetadas pelos cortes não foi divulgado, mas, somente na Twitch, trata-se de 500 pessoas, cerca de 35% da unidade. A Amazon realizou demissões contínuas no final de 2022 e início de 2023 que, no final, totalizaram mais de 27 mil funcionários, os maiores cortes na história da empresa.

“Durante o ano passado, analisamos quase todos os aspectos do nosso negócio com o objetivo de melhorar nossa capacidade de oferecer ainda mais filmes inovadores, programas de TV e esportes ao vivo em uma experiência de entretenimento personalizada e fácil de usar para nossos clientes globais”, escreveu o executivo Mike Hopkins, diretor da divisão de streaming de vídeo e estúdios, no memorando obtido pela Bloomberg.

“Como resultado, identificamos oportunidades de reduzir ou descontinuar investimentos em determinadas áreas, ao mesmo tempo em que aumentamos nosso investimento e nos concentramos em iniciativas de conteúdo e produtos que geram o maior impacto.”

Prime Video é o serviço de streaming de filmes e séries da Amazon Foto: Dado Ruvic/Reuters - 20/1/2022

Hopkins disse que a empresa informaria os trabalhadores das Américas que serão demitidos na manhã de quarta-feira, horário de Seattle, e na maioria das outras regiões até o final da semana.

O site The Information informou sobre os cortes no Prime Video anteriormente.

Desaceleração na Twitch

O site Twitch está cortando 35% de sua equipe, ou cerca de 500 funcionários, disse o CEO da Twitch, Dan Clancy, em um post de blog na manhã de quarta-feira, 10. As demissões são as mais recentes em uma série de reduções de empregos na plataforma.

Os cortes, antecipados pela Bloomberg na terça-feira, ocorrem em meio a preocupações com as perdas na Twitch e depois que vários executivos de alto escalão deixaram a empresa em um período de poucos meses.

“No último ano, trabalhamos para construir um negócio mais sustentável para que a Twitch esteja aqui a longo prazo e, ao longo do ano, cortamos custos e tomamos muitas decisões para sermos mais eficientes”, escreveu Clancy na postagem do blog. “Infelizmente, apesar desses esforços, ficou claro que nossa organização ainda é significativamente maior do que precisa ser, dado o tamanho do nosso negócio.”

Administrar um site de grande escala que suporta 1,8 bilhão de horas de conteúdo de vídeo ao vivo por mês é extremamente caro, apesar da confiança da Twitch na infraestrutura da Amazon, afirmaram os executivos da empresa.

O negócio também continua não sendo lucrativo mais de nove anos após a aquisição da empresa pela Amazon, de acordo com pessoas familiarizadas com as finanças da empresa, que pediram para não serem identificadas para discutir informações privadas.

Twitch é a plataforma de transmissão de gameplays da Amazon Foto: David Paul Morris/Bloomberg - 25/2/2022

A Twitch aumentou seu foco em publicidade nos últimos anos e tem trabalhado para reduzir drasticamente as despesas. Em dezembro, Clancy disse que a empresa encerraria suas operações na Coreia do Sul, onde os custos eram “proibitivamente caros”.

“Essa decisão, embora incrivelmente difícil e dolorosa, é necessária para garantir que possamos continuar a atender nossos streamers de forma sustentável, sem afetar sua capacidade de apoiar suas carreiras na Twitch”, disse Clancy na postagem do blog na quarta-feira. Ele acrescentou que a Twitch repassou mais de US$ 1 bilhão aos streamers em 2023.

Nos últimos meses de 2023, vários executivos de alto escalão anunciaram suas saídas, incluindo os diretores de produtos, de clientes e de conteúdo. A Twitch também perdeu seu diretor de receita, que trabalhou na Twitch a partir da unidade de anúncios da Amazon. Todos os ex-executivos se recusaram a comentar.

“É sempre agridoce quando líderes talentosos deixam a empresa para buscar novas oportunidades”, disse um porta-voz da Twitch na época. “Somos incrivelmente gratos por suas contribuições à Twitch e à nossa comunidade, e desejamos a eles tudo de melhor.”

Desde que assumiu o cargo, em março de 2023, Clancy tem feito uma ofensiva de charme em todo o país para consertar as relações com as celebridades dos jogos que ganham a vida fazendo streaming na Twitch. Muitas delas não gostaram da abordagem original da Twitch em relação aos anúncios, que a empresa reformulou após críticas. Os streamers elogiaram o desejo de Clancy de ouvir suas preocupações após anos de reclamações de que o serviço estava fora de contato com seus usuários.

No entanto, o novo chefe tem se esforçado para conter as perdas. A Twitch realizou duas rodadas de demissões no ano passado, cortando mais de 400 posições, parte de reduções mais amplas de empregos na Amazon. Como outras empresas de tecnologia, disse Clancy, o tamanho reduzido da Twitch se baseia na escala do negócio no momento e em “previsões conservadoras de como esperamos crescer no futuro”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.