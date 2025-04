Amazon faz oferta pela compra do TikTok nos EUA; entenda

A Amazon fez uma oferta nesta quarta, 2, para adquirir a operação do TikTok nos EUA, que tem até sábado, 5, para se separar da ByteDance, seu proprietário chinês. Caso isso não ocorra, o app será proibido de operar no país.

No entanto as partes envolvidas nas negociações não estão levando a sério a oferta da companhia fundada por Jeff Bezos. A oferta foi feita por meio de uma carta de oferta endereçada ao vice-presidente JD Vance e a Howard Lutnick, secretário de comércio. Os valores não foram revelados.

Amazon faz oferta para compra do TikTok na reta final do prazo Foto: Kate Medley/NYT

A oferta da Amazon ocorre na reta final do prazo dado para a conclusão da negociação. Os legisladores tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata demonstram profunda preocupação com a segurança nacional em relação à propriedade chinesa do aplicativo - no ano passado, eles aprovaram uma lei para forçar a venda do TikTok, que deveria ter entrado em vigor em 19 de janeiro.

PUBLICIDADE O presidente Trump, que prometeu repetidamente salvar o aplicativo, apesar das preocupações com a segurança nacional, adiou a aplicação dessa lei até sábado, 5, mesmo depois que ela foi unanimemente confirmada pela Suprema Corte. A Amazon não quis comentar. O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Trump deve se reunir com as principais autoridades da Casa Branca nesta quarta-feira, 2, para discutir o destino do TikTok. Pessoas familiarizadas com as negociações esboçaram um possível acordo que poderia envolver a inclusão de uma série de novos investidores americanos, incluindo a Oracle e a Blackstone. evitando uma venda formal. Mas não está claro se essa estrutura atenderia as condições da lei federal.

A Amazon já tem alguns laços com o TikTok. O aplicativo de vídeo, que conta com 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, tornou-se um importante centro de compras no varejo, com influenciadores recomendando produtos aos espectadores. Embora a empresa tenha sua própria operação de comércio eletrônico conhecida como TikTok Shop, muitos influenciadores incentivam as pessoas a comprar produtos na Amazon, que dá aos influenciadores uma parte das transações. Ela também forneceu alguma infraestrutura técnica.

A Amazon já havia tentado criar uma espécie de clone do TikTok, chamado Inspire, dentro de seu próprio aplicativo, mas essa foi uma tentativa amplamente vista como malsucedida em atrair compradores. A empresa desativou o aplicativo este ano.

A Amazon não é a primeira varejista a expressar interesse no aplicativo. Em 2020, quando o TikTok foi pressionado pela primeira vez a vender para proprietários americanos, a Microsoft e o Walmart fizeram uma oferta pela empresa.

Mas a Amazon seria o licitante de maior destaque para a empresa, que também atraiu o interesse do bilionário Frank McCourt e de Jesse Tinsley, fundador da empresa de folha de pagamento Employer.com.