Amazon prepara inteligência artificial que resume análises de produtos em sua plataforma

A Amazon anunciou o lançamento de uma inteligência artificial (IA) generativa própria que vai resumir as análises de produtos específicos para os clientes na plataforma de compras da companhia. O recurso começou a ser testado no começo deste ano e promete ajudar os compradores a entender mais rapidamente as avaliações de outros usuários.

Para funcionar, o sistema “lê” todos os comentários, elogios e críticas publicados a respeito de um item. Então, a IA da Amazon cria um parágrafo curto que inclui as principais avaliações dos compradores anteriores, a partir de tópicos comuns mencionados nos comentários e de resumos na página de detalhes do produto.

O objetivo é facilitar a decisão de um cliente de comprar ou não um produto de forma mais rápida, já que a avaliação de outros compradores tem um papel significativo na decisão de compra. Até então, um possível comprador deve rolar a tela e ler os comentários um a um.

Amazon vem trabalhando para incluir IA em seus serviços Foto: Carlos Jasso / Reuters

Em uma publicação feita no blog da Amazon na segunda-feira 14, o diretor de compras da empresa disse que as análises geradas por IA já estão disponíveis para algumas categorias de produtos e para um grupo específico de compradores nos EUA, porém esse grupo pode ser expandido nos próximos meses conforme o feedback dos usuários.

A Amazon tem procurado maneiras de integrar mais IA em seus produtos desde que a onda de IAs generativas começou, no início deste ano. Na semana passada, Andy Jassy, CEO da empresa, disse em uma conferência com investidores que cada área da Amazon hoje em dia desenvolve projetos de criação IA generativa.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani