Amazon perde apoio de entidade da ONU que valida planos de emissões zero de carbono

Quatro anos após a implementação de um plano para eliminar suas emissões de carbono, a Amazon perdeu o apoio fundamental do principal monitor global das metas climáticas corporativas. A Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi), uma entidade apoiada pela ONU que valida planos de emissão zero, removeu a Amazon de sua lista de empresas que tomam medidas em relação às metas climáticas.

A gigante da tecnologia não conseguiu implementar seu compromisso de estabelecer uma meta crível para a redução das emissões de carbono. A decisão levanta questões sobre o status da Amazon como uma ação preferencial entre os fundos que se autodenominam ESG (ambiental, social e governança). O maior fundo de índice ESG do mundo, gerido pela BlackRock, inclui a Amazon entre seus três principais ativos. A empresa também está presente em mais de 900 fundos ESG registrados apenas na União Europeia, representando cerca de 2% das ações em circulação, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência removeu a Amazon da sua lista de empresas comprometidas com metas climática Foto: REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

A Amazon está em contato com a SBTi, segundo Elizabeth Fine, porta-voz da empresa. “Colaboramos com a Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência nos últimos anos para determinar diretrizes de apresentação e metodologias adequadas para negócios complexos como a Amazon”, disse Fine por e-mail. A Amazon pretende “continuar trabalhando com” a SBTi “para estabelecer um caminho a seguir para a apresentação”. Mas “ao mesmo tempo”, a Amazon “também buscará estabelecer metas baseadas na ciência com outras organizações”, disse ela.

A Amazon possui o maior valor de mercado das aproximadamente 120 empresas que perderam o endosso da SBTi. Pouco mais de 5.700 empresas fizeram compromissos ou metas da SBTi, incluindo Microsoft, Walmart, Dell Technologies, Cisco Systems, Apple e eBay.

Em 2019, a Amazon afirmou que eliminaria ou compensaria todas as suas emissões de carbono até 2040, e um ano depois a empresa comprometeu-se a submeter suas metas pelo processo de verificação da SBTi. A varejista está trabalhando na eletrificação de sua frota de veículos de última milha e na eliminação dos combustíveis fósseis de suas fontes de eletricidade, mas não apresentou um plano detalhado de como planeja eliminar outras fontes de carbono de seus negócios.

Continua após a publicidade

As emissões da Amazon aumentaram cerca de 40% desde que estabeleceu sua meta de emissão zero, embora tenham diminuído em 2022 à medida que o crescimento da empresa desacelerou e projetos de energia renovável entraram em operação. A empresa sediada em Seattle retirou este ano uma meta de sustentabilidade que visava entregar metade de seus pacotes com zero carbono até 2030. O compromisso, segundo a Amazon, foi substituído por uma meta de emissão zero em toda a empresa.

Enquanto isso, a presença da SBTi nos mercados financeiros continua a crescer. A Euronext lançou recentemente uma série de índices que incluem apenas empresas com metas de redução de emissões aprovadas pela SBTi. Os novos produtos, lançados em julho, “respondem à crescente demanda por ferramentas de investimento sustentáveis por parte de investidores e do mercado”, disse a Euronext em um comunicado.

Paul Chandler, diretor de stewardship dos Princípios de Investimento Responsável da ONU, disse que é “decepcionante” que “algumas empresas não estejam cumprindo as expectativas de iniciativas como a SBTi”, que ele afirmou ser uma das poucas entidades que fornecem “ferramentas-chave” para investidores em seu “engajamento com empresas sobre as mudanças climáticas”.

“O progresso corporativo em relação ao clima alinhado com o Acordo de Paris é essencial para atender às necessidades de retorno a longo prazo dos investidores e às obrigações com os clientes e beneficiários”, disse Chandler em comunicado por e-mail.

Um selo de aprovação da SBTi ajuda os investidores a determinar se as empresas do portfólio se comprometeram com metas climáticas credíveis. Esses dados estão sendo cada vez mais monitorados pelos maiores gestores de recursos do mundo. O fundo soberano de riqueza da Noruega, o maior proprietário mundial de ações negociadas em bolsa, recentemente afirmou que está alertando as empresas à medida que eleva o padrão para planos de transição críveis.

A Amazon afirma que, desde o compromisso de estabelecer uma meta de emissão zero com a SBTi em 2020, os requisitos da organização para a apresentação mudaram e novas metodologias foram desenvolvidas. As métricas atuais da SBTi para contabilizar as emissões não estão alinhadas ao modelo de negócios da Amazon, tornando “difícil” apresentar uma meta de forma “significativa e precisa”, de acordo com a empresa.

A SBTi introduziu uma política de conformidade mais rigorosa em janeiro, dando às empresas 24 meses para estabelecer uma meta específica após se comprometerem. A organização costumava remover as empresas de seu banco de dados público se elas não atingissem esse objetivo, mas agora começou a destacar as empresas que estão ficando para trás, afirmando claramente que determinada empresa teve seu “compromisso removido”.

Continua após a publicidade

O objetivo é “aumentar a transparência e responsabilidade em torno dos compromissos e validação eventual”, disse a SBTi. E a expectativa é que a medida sirva “como um grande desestímulo para as empresas fazerem compromissos sem tomar medidas”, afirmou.

A nova política afeta apenas empresas não financeiras por enquanto, enquanto as instituições financeiras têm até abril de 2024 para cumprir, ou seis meses após a SBTi publicar seu padrão para instituições financeiras, o que ocorrer mais tarde.

“Estimulamos todas as empresas que forem removidas a se envolver novamente no processo para estabelecer metas baseadas na ciência para validação o mais rápido possível”, disse a SBTi. “É necessária uma ação climática corporativa urgente para limitar os piores efeitos das mudanças climáticas.”/WP Bloomberg