Amazon tem queda histórica na bolsa e prevê fim de ano difícil

A Amazon é mais uma empresa de tecnologia a registrar resultado financeiro ruim no terceiro trimestre de 2022. Não apenas isso: segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira, 27, a gigante espera período de crescimento pequeno no quarto trimestre, período tradicionalmente bom para a companhia por englobar Black Friday e Natal. Como resultado, os papéis da companhia chegaram a ter queda de cerca de 19% após o fechamento do mercado - segundo o canal americano CNBC, esse já é o terceiro pior dia na história da companhia no mercado de ações, batendo a marca atingida, anteriormente, em 2006.

No total, a companhia teve receita de US$ 127,1 bilhões ante US$ 127,46 bilhões esperados pela Refinitiv. O lucro da empresa, mesmo com pequeno crescimento nas vendas, caiu 9% se comparado com o ano passado. Em 2021, a companhia registrou lucro de US$ 3,1 bilhões, enquanto nesta quinta-feira, 27, o número ficou em US$ 2,8 bilhões. O período registrado pela empresa inclui dois “Prime Day”, um dos principais eventos de venda no mundo.

“Obviamente, há muita coisa acontecendo no ambiente macroeconômico”, disse o CEO Andy Jassy no comunicado à imprensa. “E vamos equilibrar nossos investimentos para serem mais simplificados sem comprometer nossas principais apostas estratégicas de longo prazo.”

O setor de serviços de nuvem, AWS, aposta da empresa e tradicionalmente com bons resultados, também viu um crescimento abaixo da média esperada pelos especialistas. A receita anotada foi de US$ 20,5 bilhões — a expectativa era de US$ 21,1 bilhões.

No quarto trimestre, a empresa projeta um crescimento de 2% a 8% em relação ao mesmo período do ano passado, além de prever um “impacto desfavorável” nas finanças por conta da flutuação do dólar, gerada pelas taxas de juros em 2022.

A previsão decepcionou investidores por se tratar do melhor trimestre em desempenho da Amazon. O relatório do quarto trimestre traz números impulsionados pela Black Friday e pelas vendas de final de ano.

Com a queda ainda deixa a Amazon abaixo do valor de mercado de US$ 1 trilhão, alcançado em setembro de 2018 e deixa a avaliação da companhia em cerca de US$ 926 bilhões.