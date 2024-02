A partir de 8 de março, os brasileiros que desejarem assinar o Amazon Prime vão pagar mais caro. Para novos assinantes, o plano mensal passará de R$ 14,90 para R$ 19,90, enquanto o plano anual saltará de R$ 119 para R$ 166,80, lembrando que ambas as opções dão acesso ao serviço de streaming da empresa, o Prime Video.

Para os assinantes antigos, os novos preços começam a valer apenas um mês depois, a partir de 8 de abril, no entanto, assinantes do plano anual têm a opção de manter o preço atual de R$ 119 se a assinatura vencer e for renovada antes dessa data.

Assinaturas do Amazon Prime vão aumentar a partir do dia 8 de março Foto: Dado Ruvic/Reuters

O aumento no plano mensal representa um aumento de quase 34%, enquanto o do plano anual equivale a um aumento de 40% e, nesse caso, a assinatura anual é mais vantajosa por ser o equivalente a R$ 13,90 mensais. Como justificativa do reajuste, a Amazon afirmou que expandiu os benefícios oferecidos aos assinantes, mesmo argumento utilizado para justificar o último aumento de preços, em maio de 2022.

PUBLICIDADE Atualmente, além do acesso ao serviço de streaming Amazon Prime Video, os assinantes também ganham acesso ao Amazon Prime Reading (de revistas e livros digitais), Amazon Music Prime (streaming de música) e Amazon Prime Gaming (serviço de jogos). A assinatura também promete ofertas exclusivas e frete grátis em diversos produtos na plataforma. O último ajuste de preços do Amazon Prime em 2022 subiu o valor do plano mensal de R$ 9,90 para R$ 14,90, enquanto o plano anual foi de R$ 89 para R$ 119.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani