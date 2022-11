Amazon propõe programa de demissão voluntária a funcionários para cortar gastos

Publicidade

A varejista Amazon enviou entre terça e quarta-feira desta semana a proposta de um “programa de demissão voluntária” (PDV) para funcionários de algumas das áreas da empresa, segundo informações do canal de televisão CNBC. No último dia 15, a Amazon deu início ao processo de demissão em massa de 10 mil funcionários ao redor do mundo, em resposta à queda da receita da empresa, registrada em outubro deste ano.

A CNBC informou também que, de acordo com documentos internos da Amazon, a proposta do PDV prevê que, em troca da saída da empresa, o funcionário receberá uma indenização correspondente a três salários e mais uma semana de salário para cada semestre de permanência na firma.

Leia também Em 11 meses, pelo menos 17 mil pessoas já foram demitidas de grandes empresas de tecnologia; entenda

Além disso, o seguro dos funcionários será mantido até o final de dezembro. Dentre as áreas que receberam essa proposta estão os departamentos de Recursos Humanos e de serviços para funcionários, diz a CNBC.

A empresa vai atualizar os funcionários sobre a situação de seus pedidos de demissão no próximo mês, assim que forem aceitos. A previsão é que o dia 23 de dezembro seja o último dia de trabalho dos adeptos ao programa. Documentos internos informam que o prazo de solicitação da demissão vai até o dia 29 de novembro e, caso o empregado mude de ideia, é possível retirar essa solicitação até 5 de dezembro.

O PDV é uma forma de a companhia reduzir custos, sem demitir funcionários e mantendo na companhia aqueles interessados em continuar. No início de novembro, a companhia, administrada pelo CEO Andy Jassy, já havia informado sobre ”congelamento” de contratações.