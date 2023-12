Funcionários da Amazon estão abandonando seus empregos em resposta à rígida política de retorno ao escritório da empresa. A ordem, conhecida como “Retorno ao Hub” (RTH, na sigla em inglês), exige que os colaboradores trabalhem em locais específicos, e o aumento nas demissões coincide com prazos estabelecidos pela empresa para o retorno presencial. As informações são de reportagem do dia 5 publicadas pelo site Business Insider.

A unidade de computação em nuvem da empresa, Amazon Web Services (AWS), viu um considerável número de demissões nas últimas semanas. A falta de flexibilidade na política de RTH, previamente criticada por funcionários em grupo na plataforma de comunicação corporativa Slack, é apontada como um fator decisivo nas decisões dos trabalhadores em buscar novas oportunidades profissionais.

“Amanhã é meu último dia na Amazon”, escreveu um funcionário em mensagem obtida pelo Business Insider. “A falta de respeito humano básico que a liderança demonstrou com as demissões e o retorno ao escritório forçado é completamente inaceitável.”

O CEO da Amazon, Andy Jassy, inicialmente encorajou os funcionários a retornarem aos escritórios pelo menos três dias por semana em 2023. No entanto, a implementação da política de RTH, que exige que os colaboradores trabalhem em hubs específicos, gerou descontentamento e motivou demissões.

Política de home office incentiva demissão em massa na Amazon Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Em resposta ao pedido de comentário da Business Insider, a Amazon, através do porta-voz Rob Munoz, refutou as alegações de desgaste significativo, destacando os benefícios percebidos da presença física no escritório. Munoz enfatizou um aumento de energia, conexão e colaboração entre os funcionários.

Apesar da defesa da empresa, alguns funcionários que saíram apontam para uma falta de respeito percebida pela administração, referindo-se às demissões em massa do início do ano e à implementação forçada da política de RTH. O desafio do desgaste dos funcionários surge em um momento em que a AWS enfrenta desafios, como desaceleração do crescimento e pressões para impulsionar novos serviços de inteligência artificial (IA).

“O grande número de demissões na AWS na última semana é impressionante”, publicou no X a ex-funcionária Merritt Baer, que deixou a empresa em julho passado, após cinco anos na divisão de nuvem da Amazon.

Ao todo, a Amazon possui cerca de 1,5 milhão de funcionários pelo mundo. Nos últimos dois anos, a empresa demitiu cerca de 30 mil pessoas. O número de pessoas que se demitiram nas últimas semanas não foi estimado pelo Business Insider.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani