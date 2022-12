Amazon vai pagar US$ 2 por mês para ‘espionar’ celulares de usuários

A Amazon está entrando em contato com alguns usuários dos EUA para oferecer uma parceria curiosa e nada discreta: por US$ 2 mensais, a empresa quer ter acesso ao celular dos clientes para monitorar dados de publicidade recebidos pelos participantes.

O “experimento” quer entender quais os anúncios são vistos pelos usuários, em que momento do dia são vistos e outros dados de tráfego relacionados à interação com publicidades ao longo do dia. A iniciativa é parte de um programa de recompensas que a Amazon já possui na empresa e que premia usuários que colaboram com pesquisas da companhia.

De acordo com o site Business Insider, um porta-voz da Amazon afirmou que, para o programa, apenas clientes selecionados estariam aptos a participar — e que seriam convidados pela empresa. Apesar disso, usuários interessados em fazer parte da pesquisa poderiam preencher uma lista de espera para tentar uma vaga. O porta-voz não informou qual o critério de seleção para o teste.

“Ao optar por habilitar a verificação de anúncios, os membros do painel nos permitem confirmar quais anúncios da Amazon eles viram em seus dispositivos”, afirma a empresa em uma imagem no site do programa. “Isso pode incluir publicidade da própria Amazon ou anúncios de empresas terceirizadas que anunciam por meio do Amazon Ads”.

Para os clientes, em troca do compartilhamento de dados, a Amazon oferece uma experiência de anúncios mais direcionada aos interesses pessoais. A empresa também afirmou que os usuários podem desativar a função a qualquer momento.

Programa de recompensas da Amazon premia em até US$ 15 os participantes que colaborarem com a companhia

O teste não é o único oferecido pela Amazon no programa chamado “Amazon Shopper Panel”. No site, a companhia também ressalta que recompensas mensais podem chegar a US$ 15 caso o usuário seja participante de todos os projetos. Um deles oferece US$ 10 para que os clientes compartilhem com a empresa a nota fiscal de todas as compras feitas fora da Amazon. Outros US$ 3 podem ser recolhidos ao responder questionários enviados pela companhia.