Apagão cibernético global: o que causou o colapso tecnológico generalizado que afeta o mundo?

Na quinta-feira, clientes da Microsoft na região central dos Estados Unidos, incluindo companhias aéreas, foram afetados por uma interrupção em seu sistema de serviço de nuvem, o Azure. A página de status do serviço de nuvem da Microsoft indicou que a empresa havia identificado uma causa preliminar.

Alguns usuários ainda podem não conseguir acessar determinados aplicativos e serviços do Microsoft 365, incluindo a videoconferência do Teams. A empresa estava ciente do problema “que afetava um subconjunto de clientes”, disse um representante da Microsoft em um comunicado. “Reconhecemos o impacto que isso pode ter sobre os clientes e estamos trabalhando para restaurar os serviços para aqueles que ainda estão sofrendo interrupções o mais rápido possível”.