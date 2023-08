Apollo: conheça o novo robô que faz tarefas ‘humanas’ e quer ir para o espaço

Um novo robô humanoide foi lançado nesta quarta-feira, 23, pela startup de robótica Apptronik, com sede em Austin, no Estado do Texas, nos Estados Unidos. O objetivo é que o robô, batizado de Apollo, ajude em tarefas chatas, sujas e perigosas, poupando o trabalho dos humanos.

“Queremos nos libertar das tarefas que não agregam valor e nos dedicar ao que realmente importa”, diz a empresa na divulgação nesta quarta.

O lançamento inicial do Apollo tem como foco o setor de logística, buscando aliviar a demanda por mão de obra em ambientes como armazéns. No curto prazo, a expectativa é que ele passe a operar em fábricas, construção, petróleo, gás, produção eletrônica, varejo, entrega em domicílio e cuidados com idosos. No entanto, a Apptronik espera levar o produto para explorar o espaço na próxima década, em missões à Lua e Marte.

“Nosso objetivo é construir robôs versáteis para realizar tarefas que não queremos fazer, para nos ajudar aqui na Terra e, eventualmente, explorar a Lua, Marte e além”, disse o cofundador e CEO da Apptronik, Jeff Cardenas, à CNN.

Na parte frontal do Apollo há painéis digitais que fornecem informações sobre a vida útil da bateria, tarefas atuais, previsão de conclusão e próximas etapas Foto: Divulgação/Apptronik

O robô é muito parecido com um humano, com 1,7 metro de altura e 72,6 quilos. Capaz de levantar até 25 quilos, ele foi projetado para trabalhar próximo aos humanos com segurança, dispondo de tecnologia para que pausa imediatamente quando objetos em movimento são detectados no raio de impacto.

Continua após a publicidade

Segundo a empresa, Apollo é o primeiro robô humanoide comercial projetado para interação amigável, fabricação em massa, cargas elevadas e segurança.

Apollo foi projeto para fazer atividades consideradas "enfadonhas" pelos humanos Foto: Divulgação/Apptronik

Para funcionar, Apollo pode ser plugado a uma tomada ou funciona a partir de uma bateria de quatro horas, que pode ser trocada para que continue operando. Na parte frontal há painéis digitais que fornecem informações sobre a vida útil da bateria, tarefas atuais, previsão de conclusão e próximas etapas.

Além de forma e tamanho corporal semelhantes aos humanos, Apollo também foi criado para que opere em espaços com equipamentos e ferramentas dos humanos. Dessa forma, a empresa coloca que a interação humana se torna mais natural e permite que o robô execute tarefas que seriam mais difíceis e até impossíveis para outros tipos de robôs.

Após sete anos de história, a empresa acredita que esse é o robô mais desenvolvido já criado. Ele é resultado da experiência acumulada da Apptronik, que construiu mais de 10 robôs anteriores, incluindo o renomado Valkyrie, da NASA.