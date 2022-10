Apple atinge novo recorde e fatura US$ 90 bilhões no último trimestre

Publicidade

Na contramão do mau momento pelo que passam outras empresas de tecnologia, a Apple apresentou números positivos ao mercado nesta quinta-feira, 27, após revelar balanço financeiro referente ao terceiro trimestre deste ano. As ações da companhia no pregão americano, no entanto, apresentaram queda de 1,5%.

A receita da Apple somou US$ 90,1 bilhões no período, valor que representa um recorde para o trimestre encerrado em setembro. Na comparação com igual período de 2021, trata-se de uma alta de 8,14%. O mercado esperava uma cifra de US$ 88,8 bilhões.

Já o lucro líquido da companhia variou pouco: saiu de US$ 20,5 bilhões no ano passado para US$ 20,7 bilhões em setembro passado.

O salto foi impulsionado pelas vendas do iPhone, que representaram US$ 42,6 bilhões do faturamento da companhia, alta de 9,7% em relação a 2021. No início de setembro, a Apple revelou a nova família do iPhone 14, que trouxe avanços significativos na câmera dos modelos topo de linha.

Os computadores e notebooks Mac foram quem apresentaram maior variação nas vendas, de 25,4% na comparação anual. No total, o total foi de US$ 11,5 bilhões, recorde para a categoria.

A venda de iPad voltou a encolher: saiu de US$ 8,2 bilhões em 2021 para US$ 7,1 bilhões em 2022. Já a fatia de vestíveis (que inclui o relógio Apple Watch, fones de ouvido AirPods e a caixa de som HomePod) apresentou alta anual de 9,8%, total de US$ 9,6 bilhões.

A categoria de produtos totalizou US$ 70,9 bilhões, ante US$ 65,1 bilhões de igual trimestre de 2021.

Segunda maior fonte de receita para a Apple, a categoria de Serviços somou US$ 19,2 bilhões nos três meses encerrados em setembro, alta de 5% na comparação com o mesmo período de 2021. A fatia diz respeito a assinaturas de música, filmes, jogos, exercícios e nuvem, uma das apostas da companhia nos últimos anos. No período, a Apple atingiu a marca de 900 milhões de assinantes, sem detalhar a composição dos usuários.

“Os resultados deste trimestre refletem o compromisso da Apple com nossos consumidores, com a busca pela inovação e com deixar o mundo melhor do que encontramos”, declarou Tim Cook, presidente executivo da Apple, em nota a investidores.

Já o chefe de finanças da Apple, Luca Maestri, declarou em nota que o último trimestre “demonstra a nossa habilidade em executar efetivamente, a despeito de um cenário macroeconômico volátil e desafiador”. “A força do nosso ecossistema, a lealdade imbatível da nossa base de consumidores e o recorde em vendas turbinaram a nossa base de dispositivos instalados para um novo pico histórico.”