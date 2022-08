Apple demite 100 funcionários para desacelerar crescimento na crise

Para desacelerar o crescimento em meio a crise econômica que afeta as empresas no mundo todo em 2022, a Apple demitiu cerca de 100 funcionários da área de recrutamento de pessoas, afirmou a agência de notícias Bloomberg. A empresa já havia anunciado o movimento e começou a colocar em prática a redução do time.

De acordo com a Bloomberg, a empresa californiana disse aos funcionários que estava demitindo para alocar outras necessidades da empresa. Os recrutadores eram responsáveis por atrair talentos para a empresa — que deve voltar às atividades presenciais no início de setembro, pouco antes do lançamento do novo iPhone.

Sede da Apple em Cupertino, Califórnia; funcionários devem voltar ao prédio em setembro Foto: REUTERS/Stephen Lam

Tim Cook, presidente da Apple, afirmou para o canal americano CNBC, em julho, que a companhia continuará contratando, mas que vai começar a coordenar a chegada de novos funcionários com mais calma, de olho no cenário econômico mundial.

Procurada pela CNBC, a Apple não respondeu a um pedido de comentário.

A empresa é mais uma das Big Techs a diminuir o ritmo neste ano. Além da dona do iPhone, Microsoft, Google, Meta, Twitter e Amazon já reduziram o crescimento dos times ou mesmo demitiram funcionários nos últimos meses.