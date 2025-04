Apple deve sofrer com tarifaço de Trump ao apostar em produção de eletrônicos na Ásia

Quando Donald Trump impôs as primeiras tarifas à China em 2018, a Apple começou a transferir a produção do iPad e dos AirPods para o Vietnã e do iPhone para a Índia. Mas com o retorno de Trump à Casa Branca, essa estratégia pode ter saído pela culatra.

Na quarta-feira, 2, Trump anunciou que os Estados Unidos vão impor tarifas de 46% ao Vietnã e de 26% à Índia. A Casa Branca afirmou que as tarifas entrarão em vigor imediatamente, mas alguns especialistas em comércio as consideram preliminares e destinadas a ser um ponto de partida para as negociações para reduzir as tarifas internacionais.

Maior parte da produção da Apple, como do iPhone, está na China Foto: Felipe Rau/Estadão

As tarifas propostas ameaçam aumentar a pressão sobre os negócios da Apple. A empresa já está lidando com tarifas de 20% sobre produtos importados da China, onde a Apple fabrica cerca de 90% dos iPhones que vende em todo o mundo. Trump disse que a taxa iria para 34% sob seu novo plano tarifário. A Apple não quis comentar.

PUBLICIDADE Embora a Apple seja a maior empresa de tecnologia a sentir o impacto das tarifas, a maioria das outras empresas de tecnologia sofrerá um impacto - direta ou indiretamente. O Google e a Microsoft, por exemplo, não dependem tanto de fornecedores internacionais, mas têm negócios notáveis de eletrônicos de consumo. E as tarifas podem aumentar o custo de construção dos novos e enormes data centers que as empresas estão planejando para desenvolver novas tecnologias de inteligência artificial (IA). Os novos impostos fazem parte dos esforços do Trump para refazer o comércio mundial com tarifas sobre todos os países que impõem taxas sobre as exportações americanas. As autoridades comerciais dos EUA estimam que a Índia tenha uma taxa tarifária de 13,5% sobre os produtos americanos, com uma tarifa de 39% sobre produtos agrícolas. O Vietnã tem uma tarifa de 8,1% sobre os produtos americanos, com uma tarifa de 17,1% sobre produtos agrícolas.

No entanto, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse que a combinação de tarifas, manipulação de moeda e barreiras comerciais teve um impacto muito mais significativo.

Os custos das “tarifas recíprocas”, como Trump as chama, poderiam colocar os negócios da Apple em uma cilada. Os iPhones, iPads e Apple Watches que a empresa vende são responsáveis por três quartos de sua receita anual de quase US$ 400 bilhões. Como Trump disse que não permitirá que os produtos sejam isentos de tarifas, a Apple terá que pagar essas taxas, o que reduzirá seu lucro, ou repassar indiretamente esses custos adicionais aos clientes, aumentando os preços.

As tarifas sobre o iPhone e outros dispositivos importados da China aumentarão os custos anuais da Apple em US$ 8,5 bilhões, sem qualquer alívio do governo Trump, de acordo com o Morgan Stanley. Isso reduziria o lucro da empresa no próximo ano em US$ 0,52 por ação, ou cerca de US$ 7,85 bilhões. Isso representaria um impacto de cerca de 7% nos lucros do próximo ano.

Assim, as ações da Apple caíram 5,7% nas negociações pós-mercado após os comentários de Trump.

“A Apple pegará esses novos números de tarifas e os colocará em modelos que já construiu e saberá em poucas horas o tamanho do problema que tem”, disse Anna-Katrina Shedletsky, fundadora da Instrumental, uma empresa que usa IA para melhorar o desempenho da fabricação. Ela trabalhou anteriormente na Apple.

Depois que Trump assumiu o cargo, Tim Cook, CEO da Apple, foi à Casa Branca e prometeu que a Apple investiria centenas de bilhões de dólares nos Estados Unidos. Em fevereiro, a Apple cumpriu essa promessa e se comprometeu a investir US$ 500 bilhões, sendo que grande parte do dinheiro já fazia parte de seus planos de gastos.

Durante o governo anterior de Trump, o trabalho de Cook para construir um relacionamento com Trump ajudou a Apple a evitar tarifas sobre a maioria de seus produtos. As autoridades comerciais dos EUA na administração anterior de Trump não impuseram tarifas sobre os iPhones e removeram as tarifas do Apple Watch.

Em 2019, Trump visitou uma fábrica da Apple no Texas que produz computadores. Cook ficou ao lado de Trump quando o presidente recebeu o crédito pela fábrica, que produzia computadores desde 2013. Nos anos que se seguiram, a Apple não transferiu a produção de um único produto importante para os Estados Unidos. Em vez disso, ela embarcou em um esforço para diversificar além da China. Em 2017, quando Trump assumiu o cargo, a Apple começou a montar linhas de montagem de iPhones na Índia. Foram necessários cinco anos para treinar os trabalhadores e construir a infraestrutura para fabricar seus mais novos iPhones no país. A empresa está aumentando a produção no país, com a esperança de que as fábricas do país produzam cerca de 25% dos 200 milhões de iPhones que vende anualmente.

A empresa também começou a transferir a produção de AirPod, iPad e MacBook para o Vietnã. O país se tornou um destino para a Apple e outras empresas depois que a covid-19 fechou fábricas na China em 2020, e as fábricas do Vietnã representaram mais de 10% dos 200 principais fornecedores da empresa em 2023.

Em alta Link ‘Namorada de IA’ aplica golpe de R$ 250 milhões na Ásia; entenda OpenAI libera ‘fábrica de imagens’ do ChatGPT para todos os usuários; saiba como usar Nova trend do ChatGPT agora é criar sua versão em formato de boneco; veja como fazer O Vietnã era um local atraente devido à sua proximidade com a China. A Índia era atraente porque a Apple queria aumentar as vendas de iPhone no país, que é o segundo maior mercado de smartphones do mundo. Mas a Apple teve dificuldades no passado com a produção nos EUA. A fábrica do Texas que produzia Macs teve problemas, pois alguns trabalhadores abandonaram o trabalho após o turno, mas antes que seus substitutos chegassem, forçando a empresa a fechar a linha de montagem. A empresa também teve dificuldades para encontrar fornecedores que pudessem fabricar os componentes necessários, como um parafuso personalizado. Cook disse que os Estados Unidos não têm trabalhadores de manufatura qualificados em número suficiente para competir com a China. Em uma conferência no final de 2017, ele disse que a China era um dos poucos lugares onde a Apple poderia encontrar de forma confiável pessoas capazes de operar as máquinas de última geração que fabricam seus produtos.

“Nos EUA, você poderia ter uma reunião de engenheiros de ferramentas, e não tenho certeza se conseguiríamos encher a sala”, disse Cook. “Na China, você poderia encher vários campos de futebol.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.