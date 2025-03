Ao usar o recurso de ditado automático da Apple para enviar mensagens na última semana, alguns usuários do iPhone relataram ter visto um bug peculiar: a palavra “racista” aparecendo temporariamente como “Trump”, antes de se corrigir rapidamente.

O erro na mensagem, que foi reproduzido várias vezes pelo The New York Times, provocou polêmica depois de aparecer em uma publicação viral do TikTok, levantando questões sobre os recursos de inteligência artificial da Apple.

Uma porta-voz da Apple atribuiu o problema à sobreposição fonética entre as duas palavras Foto: Gene J. Puskar/AP

PUBLICIDADE Uma porta-voz da Apple atribuiu o problema à sobreposição fonética entre as duas palavras e disse que a empresa estava trabalhando em uma correção. O problema parece ter começado após uma atualização dos servidores da Apple, disse John Burkey, fundador da Wonderrush.ai, uma startup de inteligência artificial, e ex-membro da equipe da Siri da Apple que ainda mantém contato regular com a equipe.

Mas ele disse que era improvável que os dados que a Apple coletou para suas ofertas de inteligência artificial estivessem causando o problema, e a própria palavra corrigindo era provavelmente uma indicação de que o problema não era apenas técnico. Em vez disso, disse ele, provavelmente havia um código de software em algum lugar dos sistemas da Apple que fazia com que os iPhones escrevessem a palavra “Trump” quando alguém dizia “racista”.

“Isso cheira a uma brincadeira séria”, disse Burkey. “A única pergunta é: Alguém inseriu isso nos dados ou no código?”

A questão foi o mais recente tropeço da Apple desde que a empresa introduziu um novo sistema de IA no ano passado, chamado Apple Intelligence. No mês passado, a empresa disse que desativaria um dos recursos característicos do sistema: agregar e resumir notificações de notícias. Isso foi feito depois que o sistema resumiu de forma imprecisa as manchetes de notícias de vários meios de comunicação.

Em 2018, a Siri foi o centro de outra polêmica política quando o assistente de voz exibiu uma imagem de nudez em resposta à pergunta: “Quem é Donald Trump?” O bug foi associado a editores desonestos da Wikipedia que alteraram a fonte de informações da Siri.

O último problema começou a aparecer nos telefones um dia depois que a Apple disse que investiria US$ 500 bilhões nos Estados Unidos nos próximos quatro anos. A empresa disse que começaria a fabricar servidores de IA em uma nova instalação de 250.000 pés quadrados em Houston no próximo ano.

A promessa de investimento veio depois que Tim Cook, executivo-chefe da Apple, se reuniu com o presidente Trump na semana passada e disse que a empresa investiria centenas de bilhões de dólares. Essa foi a última de uma série de reuniões entre Cook e Trump. Cook também doou US$ 1 milhão para a posse de Trump e sentou-se no palco durante a cerimônia de posse.