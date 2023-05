Apple entra na onda e proíbe uso de ChatGPT por funcionários

A Apple proibiu o uso da ferramenta de inteligência artificial (IA) ChatGPT por parte dos funcionários devido à preocupação com vazamentos de dados confidenciais da empresa, segundo o jornal americano The Wall Street Journal. A companhia não é a primeira big tech a adotar medidas semelhantes: no início deste mês, a Samsung também proibiu o uso do chatbot entre seus funcionários.

A empresa instruiu, também, que os funcionários não utilizem o Copilot, programa que automatiza a escrita de códigos de software da Microsoft. Enquanto isso, a Apple tem desenvolvido sua própria tecnologia com uso de inteligência artificial, segundo documento revisado pelo jornal americano.

A notícia da proibição chegou em meio ao anúncio da OpenAI, dona do ChatGPT, do lançamento de um aplicativo do chatbot para iOS, sistema operacional da Apple.

A preocupação da Apple com o chatbot vem do fato de os dados escritos pelas pessoas no ChatGPT serem enviados para o desenvolvedor para gerar melhorias no serviço – o que poderia gerar um vazamento dessas informações.