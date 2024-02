Apple está testando carros autônomos na surdina, enquanto rivais são investigados; entenda

THE WASHINGTON POST - A poucos quilômetros da sede da Apple, um SUV dourado com um sensor grande e quadrado no teto atravessou um cruzamento de quatro e virou à esquerda como qualquer outro carro na rua. Mas aquele carro era um dos 67 veículos equipados com recursos autônomos que a empresa pode testar na Califórnia, EUA, segundo registros públicos - o número que mais do que triplicou no último ano.

O aumento acentuado nos quilômetros testados nas estradas da Califórnia sugere que a Apple tem aumentado discretamente suas ambições em relação a carros autônomos. Os registros mostram que seus carros foram testados em mais de 720 mil quilômetros na Califórnia entre dezembro de 2022 e novembro de 2023 - mais do que triplicando em relação ao ano anterior, e o maior salto entre as empresas com testes no estado.

Apple vem testando seus carros autônomos Foto: Mike Segar/Reuters

PUBLICIDADE Embora não esteja claro o que a empresa espera realizar com seus carros, a Apple está despejando recursos em um setor complexo, no qual outras empresas perderam licenças e enfrentaram processos judiciais, recalls e frustração do público em relação ao comportamento errático de alguns dos carros. É algo inédito para a Apple testar um produto aos olhos do público, onde ela poderia estar sujeita a um intenso escrutínio público e regulatório, já que a empresa normalmente controla rigidamente sua imagem e mantém novos produtos em segredo até que estejam prontos para o mercado.

Ainda assim, os especialistas veem o aumento dos testes da Apple na Califórnia como um voto de confiança no potencial da direção automatizada - apesar de um ano tumultuado em que as autoridades locais pediram mais regulamentação e aumentaram o escrutínio da tecnologia. A empresa exerce um enorme poder sobre a vida dos consumidores, e sua tecnologia - de smartphones a computadores - mudou a maneira como as pessoas vivem e trabalham.

“É uma validação de mercado muito grande”, disse Ed Walters, que leciona direito de veículos autônomos na Universidade de Georgetown, sobre o aumento dos testes da Apple. “As pessoas se concentram demais nos acidentes (de carros autônomos) e, a cada dia que há um acidente de veículo autônomo altamente divulgado, centenas (de acidentes ocorrem) ao volante de carros pilotados por humanos.”

Os registros mostram que a Apple está se movendo mais lentamente em comparação com outros líderes do setor: A empresa vem trabalhando em veículos autônomos há anos, mas ainda só tem permissão para fazer testes na Califórnia com um motorista humano. A atual líder no setor, a Waymo, de propriedade da Alphabet, vem oferecendo passeios de robotáxi totalmente sem motorista para clientes em São Francisco, EUA, há meses.

De acordo com a Bloomberg News, a Apple também adiou a data de estreia de sua tecnologia automotiva e não está mais tentando criar um veículo totalmente autônomo. Em vez disso, ela está trabalhando na criação de recursos de assistência à direção, como os popularizados pela Tesla. Esses recursos, no entanto, têm sido associados a dezenas de acidentes graves e fatais e também têm sido objeto de intenso escrutínio público, processos judiciais e recalls.

A Apple não quis comentar.

É necessário fazer muitos testes

No geral, as empresas de carros autônomos testaram quase 15 mil quilômetros durante o último período de relatório nas estradas da Califórnia no ano passado. Isso representa quase 70 quilômetros a mais do que em 2022, de acordo com dados do Departamento de Veículos Motorizados do estado analisados pelo The Washington Post. Quase dois terços dos quilômetros percorridos no período de relatório de 2023 - incluindo os da Apple - foram com os chamados motoristas de segurança, que estavam prontos para assumir o controle sempre que a tecnologia cometesse um erro ou precisava de assistência. O restante foi totalmente autônomo, sem a presença de um motorista humano.

Um total de 38 empresas recebeu permissão para realizar testes na Califórnia, de acordo com o DMV. A Waymo, a Zoox, de propriedade da Amazon, a Cruise, de propriedade da General Motors, a Apple e a Nuro estavam entre as empresas que totalizaram o maior número de quilômetros com seus veículos autônomos no ano passado, de acordo com os dados. A Waymo, “irmã” do Google, totalizou quase 7,8 milhões de quilômetros em 2023.

A próxima empresa mais próxima, a Cruise, tinha mais de 4,1 milhões de quilômetros, enquanto a Zoox registrou mais de 11 milhões.

Com a expansão agressiva da Waymo e da Cruise em São Francisco, elas causaram grandes dores de cabeça com a proliferação de seus carros pela cidade. Ambas as empresas citaram dados que afirmam que seus carros-robôs têm um histórico superior ao dos motoristas humanos, mas os carros também atrapalharam o tráfego ao pararem rapidamente ou quebrarem repentinamente e também atrapalharam cenas de emergência.

Apple planeja entrar para competir no mercado de carros autonômos Foto: Brendan McDermid/Reuters

Apesar desses problemas e das fortes objeções dos líderes municipais, os órgãos reguladores do estado da Califórnia concederam às duas empresas licenças para oferecer serviço de robô-táxi 24 horas por dia, 7 dias por semana, em São Francisco. Mas a Cruise perdeu suas permissões poucos meses depois, após um carro dirigido por humanos ter atropelado uma pedestre que caminhava na calçada. O carro dirigido por um robô não conseguiu detectar a mulher embaixo do carro e a arrastou por cerca de 6 metros, causando ferimentos graves que a deixaram hospitalizada por semanas.

Esse acidente é agora objeto de duas investigações federais do Departamento de Justiça e da Comissão de Valores Mobiliários. A Cruise também retirou toda a sua frota sem motorista em todo o país e emitiu um recall voluntário de 950 de seus veículos em todo o país após a colisão.

O procurador da cidade de São Francisco também entrou com uma ação contra a comissão estadual que permitiu que a Waymo e a Cruise se expandissem em São Francisco, apesar de causarem um padrão de “problemas graves” nas ruas. A cidade está pedindo à comissão que reconsidere as permissões para a Waymo e também “desenvolva requisitos de relatórios, referências de segurança e outras regulamentações de segurança pública necessárias” para o setor em rápida evolução.