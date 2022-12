Apple lança criptografia de ponta a ponta em backups da nuvem

THE WASHINGTON POST - Seu iPhone salva automaticamente na nuvem da Apple cópias de muitas coisas em seu celular, entre elas suas fotos e seus grupos de fofoca do iMessage. A Apple anunciou na semana passada que vai começar a oferecer aos donos de iPhone a opção de criptografar totalmente os backups do iCloud para que ninguém mais (incluindo a própria Apple) possa ter acesso a suas informações.

A tecnologia de criptografia é controversa porque esconde informações tanto para o bem como para o mal. A criptografia de ponta a ponta impede que criminosos bisbilhotem sua videochamada ou roubem seu histórico de saúde salvos na nuvem. Mas também pode proteger a atividade de terroristas, pedófilos e outros criminosos.

A partir do final deste ano, a Apple permitirá que você decida por conta própria se deseja criptografar os backups salvos a partir do seu iPhone. Caso esteja preocupado com sua privacidade, já é possível ativar esse recurso.

Primeiro, você precisa se inscrever no Apple Beta Software Program (o programa de software beta da Apple), que lhe dá acesso a versões de teste dos próximos sistemas operacionais da empresa enquanto ela ainda está trabalhando neles. Depois de se inscrever, é preciso baixar e instalar o software de teste em todos os seus dispositivos da Apple. Então você terá a opção de ativar os backups do iCloud totalmente criptografados.

Uma desvantagem: talvez você se depare com problemas ao usar um software operacional que não está pronto para ser lançado para todos os iPhone ou Macs. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA