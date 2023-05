Apple lança voz ‘sintetizada’ e novos recursos de acessibilidade no iPhone

A Apple anunciou em nota nesta terça-feira, 16, novos recursos de acessibilidade que serão lançados no iPhone, iPad e nos computadores da marca ainda este ano. As ferramentas são voltadas para pessoas com dificuldades cognitiva, visual, auditiva e de mobilidade.

O pacote de atualizações inclui até um recurso que permite que um usuário com dificuldades de fala crie uma voz “sintetizada” para se comunicar com as pessoas. Essa ferramenta é a Live Speech, e para configurar a voz, o usuário precisa ler alguns textos fornecidos pelo dispositivo durante 15 minutos.

Além disso, a Apple também apresentou versões simplificadas de seus aplicativos padrões, como Fotos, Música, Câmera e Mensagens, como parte do recurso já existente chamado Acesso Assistivo, para oferecer suporte a usuários com deficiências cognitivas. Com esse recurso, os apps se apresentar de forma mais simplificada, com botões mais coloridos e textos maiores.

A Apple anunciou novos recursos de acessibilidade que serão lançados até o final do ano Foto: Apple/Reprodução

A Apple também destacou uma série de outros recursos que estão sendo introduzidos nos computadores Mac, incluindo um novo jeito para usuários com deficiência auditiva conectarem aparelhos auditivos feitos para iPhone a um Mac.

Também há uma nova atualização no recurso Magnifier, destinado a auxiliar usuários com deficiência visual a interagir com objetos físicos. Por exemplo, a Apple afirma que um usuário pode apontar a câmera do seu dispositivo para um item, como um teclado de micro-ondas, e o aparelho irá descrever o objeto em voz alta para que o usuário possa usá-lo.

Os usuários também terão a capacidade de pausar GIFs no Safari - buscador exclusivo da Apple - e Mensagens, personalizar a velocidade de fala da assistente virtual Siri e utilizar o Controle de Voz para obter sugestões fonéticas ao editar um texto.

Todos esses recursos se baseiam nas opções de acessibilidade já existentes da Apple para Mac e iPhone, que incluem Legendas ao vivo, o leitor de tela VoiceOver, detecção de portas etc.

Sarah Herrlinger, Diretora Sênior de Políticas e Iniciativas Globais de Acessibilidade da Apple, disse em comunicado: “Esses recursos inovadores foram desenvolvidos com base no feedback de membros das comunidades com deficiência em cada etapa do processo, para oferecer suporte a uma ampla gama de usuários e ajudar as pessoas a se conectarem de maneiras novas”.