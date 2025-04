Apple, Meta e Nvidia: Como as gigantes de tecnologia estão sangrando após tarifaço de Trump

Na última semana, o presidente dos EUA Donald Trump lançou mais uma de suas incursões para alterar tarifas de importação de produtos para o país, afetando setores econômicos importantes - inclusive as Big Techs, gigantes de tecnologia que cortejaram o novo governo. Entre as maiores empresas do setor, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia e Google podem encarar desafios de logística, cadeia de produção e até receita de anúncios após o novo pacote de taxas ser implantado integralmente. Até a última sexta-feira, 4, o grupo das gigantes de tecnologia já haviam perdido cerca de US$ 1,8 trilhões em valor de mercado.

As medidas anunciadas na semana passada começaram a valer, parcialmente, no sábado, 5, e devem ser adotadas completamente a partir do dia 9 de abril, próxima quarta-feira. As taxas são parte da política de Trump de responder países que impõem algum tipo de tarifa sobre produtos americanos. A China deve ser o país mais afetado com as decisões de Trump.

Apple deve ser a empresa de tecnologia mais afetada pelo 'tarifaço' de Trump Foto: Wang Zhao/AFP

PUBLICIDADE Com isso, empresas que possuem operação de produtos fora dos EUA devem sofrer com essas restrições, além do impacto nas ações na bolsa americana - apenas nesta semana, a Apple atingiu seus valores mais baixos desde a pandemia, com ações caindo mais de 9% no dia seguinte ao anúncio do presidente americano. Amazon e Meta também viram uma baixa em torno dos 9%, enquanto a Nvidia registrou queda de 8%. Nesta segunda-feira, 7, a maior parte das ações voltaram a um patamar estável, sem ganhos ou perdas significativas. A Apple foi a empresa que fechou o pregão desta segunda com o pior resultado: queda de 3,6% nos papeis. “A dor econômica que será causada por essas tarifas é difícil de descrever e pode essencialmente fazer com que o setor de tecnologia dos EUA retroceda uma década, enquanto a China avança a passos largos”, aponta o analista Daniel Ives, da Wedbush Securities.

Publicidade

“Aproximadamente 50% dos lucros das Magnificent 7 (conjunto de empresas formado por Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, nvidia e Tesla) vêm do exterior. Isso é mais alto do que no S&P 500, onde a participação é de 41%”, escreveu o economista-chefe da Apollo, Torsten Slok, em nota aos clientes na segunda-feira, vista pela CNBC. “Como resultado, as Magnificent 7 serão mais afetadas em seus ganhos globais do que outras empresas do S&P 500″.

Veja como o novo pacote de tarifas de Trump pode afetar as gigantes de tecnologia:

Amazon

A Amazon é uma das únicas empresas que pode ter um impacto amortecido, devido ao seu modelo de negócio. Como um e-commerce com vendedores de vários países, a gigante fica refém das taxas de importação sempre que um cliente americano utilizar a plataforma, o que pode gerar aumento de custo na cadeia como um todo - com chances de que essas lojas, por exemplo, possam encarecer as vendas para o consumidor e, por consequência, diminuir a base de acessos na loja.

Mas a tarifação pesada sobre a China pode balancear essas possíveis perdas. Isso porque a Amazon deve ver grandes concorrentes como a Shein e a Temu terem seu mercado encolhido diante das taxas de mais de 50% impostas aos seus produtos.

Publicidade

“Algumas dessas empresas estão recuperando seus preços já no mercado, porque está havendo uma nova precificação, está todo mundo entendendo melhor a lógica das tarifas. Mas dificilmente as Big Techs vão recuperar o mesmo valor de mercado que tinham antes do anúncio das tarifas de Trump”, explica a professora de economia da PUC Cristina Helena Pinto de Mello.

Apple

A empresa dona do iPhone deve ser a mais afetada entre as Big Techs pelas novas tarifas impostas por Trump. Cerca de 90% da produção de seus celulares fica na Ásia, principalmente na China - mas outros países que fazem parte da cadeia de produção também devem dificultar a operação daqui em diante. De acordo com o canal americano CNBC, a apple já perdeu, nos últimos dias, cerca de US$ 640 bilhões, perto de 20% de seu valor de mercado.

Quando restrições contra o gigante asiático foram adotadas por Trump ainda em seu primeiro mandato, a Apple intensificou parte de sua produção em países como Índia e Vietnã. Agora, esses países também entraram na mira do presidente dos EUA. Além da tarifa de 54% sobre produtos chineses, a medida impõe taxas de 46% ao Vietnã e de 26% à Índia.

“O Armagedom econômico tarifário desencadeado por Trump é um desastre completo para a Apple, dada sua exposição maciça à produção na China. Em nossa opinião, nenhuma empresa de tecnologia dos EUA é mais afetada negativamente por essas tarifas do que a Apple, com 90% dos iPhones produzidos e montados na China”, afirma Ives.

Publicidade

O novo conjunto de regras deve fazer a Apple procurar outros mercados fora da Ásia para a produção de seus dispositivos, com, inclusive, a possibilidade de uma ampliação da produção local e em países da América do Sul. O movimento, porém, deve encarecer toda a cadeia de operação desses produtos - e a empresa precisará decidir como acomodar os gastos extras de modo a não repassar o aumento do custo integralmente para o consumidor. “No passado, muitas (empresas) criaram rotas para contornar as barreiras. Exportavam para os EUA via Vietnã e México para evitar as tarifas de exportação direta. Agora, devem surgir novas rotas potencialmente por outros países como Malásia e Indonésia na Ásia e Brasil e Argentina nas Américas”, afirma Paulo Vicente, professor associado da Fundação Dom Cabral. Para a Meta, as tarifas devem impactar de forma mais indireta, já que a maior receita da empresa não vem de produtos fabricados em outros países, mas, sim, de anúncios online. Nesse caso, empresas que são de fora dos EUA ou que tenham linhas de manufatura em outros países, por exemplo, vão ser impactadas com as taxas, sendo obrigadas a diminuírem custos em áreas menos ligadas à produção - e é esse corte que pode resultar em um menor investimento em anúncios em plataformas da Meta.

O que parece um efeito colateral pequeno, perto de outras empresas, pode se tornar um problema para a Meta. Em 2023, a empresa divulgou que 10% de sua receita naquele ano vieram de anunciantes chineses em suas plataformas.

Publicidade

Microsoft

A Microsoft é mais uma das empresas que não deve sentir diretamente os impactos das tarifas, principalmente por não ter receita extremamente dependente de dispositivos. Após os anúncios de Trump, a companhia foi uma das Big Techs com menor queda no mercado, cerca de 5,4% na quinta-feira, 3.

Publicidade

Com softwares e serviço de nuvem, a empresa também deve entrar no rol das companhias que podem ver seus produtos serem substituídos por versões locais em países que adotarem taxas recíprocas aos EUA.

Nvidia

A Nvidia segue a mesma lógica das empresas que possuem produção de hardware fora dos EUA, como a Apple. O maior custo de importação dos componentes da empresa de chips de IA deve encarecer o produto final, o que vai significar um impacto no bolso da empresa e dos clientes.

Um ponto que ainda pode jogar a favor da Nvidia é a demanda do mercado pelos seus processadores. Como dona de mais de 80% do setor, os chips da Nvidia continuam com alta procura por empresas que trabalham com desenvolvimento de IA, o que coloca a empresa em uma posição menos desconfortável de repassar valores para seus clientes.

O tarifaço de Trump criou exceções para semicondutores, mas o decreto não inclui GPUs, os poderosos chips de IA que são os principais produtos da Nvidia atualmente.