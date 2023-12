Apple negocia pagar US$ 50 milhões à imprensa dos EUA para criar inteligência artificial

THE NEW YORK TIMES — A Apple iniciou negociações nas últimas semanas com as principais organizações de notícias e editoras dos Estados Unidos, buscando permissão para usar seu material no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial (IA) generativa da empresa, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com as discussões.

A fabricante do iPhone propôs acordos plurianuais no valor de pelo menos US$ 50 milhões para licenciar os arquivos de artigos de notícias, disseram as pessoas com conhecimento das negociações, que falaram sob condição de anonimato ao The New York Times para discutir negociações delicadas. As organizações de notícias contatadas pela Apple incluem a Condé Nast, editora da Vogue e da New Yorker; a NBC News; e a IAC, proprietária da People, The Daily Beast e Better Homes and Gardens.

As negociações marcam um dos primeiros exemplos de como a Apple está tentando alcançar os rivais na corrida para desenvolver a IA generativa, que permite que os computadores criem imagens e conversem como um ser humano. A tecnologia, que os especialistas em inteligência artificial chamam de redes neurais, é desenvolvida com o uso de uma grande quantidade de fotos ou textos digitais para reconhecer padrões. Ao analisar milhares de fotos de gatos, por exemplo, um computador pode aprender a reconhecer um gato.

Neste ano, a Microsoft, a OpenAI, o Google, a Meta e outras empresas lançaram chatbots e outros produtos criados com essa tecnologia. As ferramentas podem mudar a maneira como as pessoas trabalham e gerar bilhões de dólares em vendas.

Mas a Apple tem estado ausente da discussão pública sobre IA. Seu assistente virtual, Siri, permaneceu praticamente estagnado desde seu lançamento, em 2011.

Tim Cook é o CEO da Apple Foto: Loren Elliot/Reuters - 12/9/2023

Um porta-voz da Apple não quis comentar. Durante uma ligação com analistas no mês passado, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que a Apple tinha um trabalho “em andamento” relacionado à IA, mas não quis entrar em detalhes.

Empresas de tecnologia e imprensa

Algumas editoras contatadas pela Apple foram mornas em relação à abertura. Depois de anos de acordos comerciais com empresas de tecnologia como a Meta, proprietária do Facebook, a imprensa está cautelosa quanto a fazer negócios com o Vale do Silício.

Vários executivos de editoras estavam preocupados com o fato de os termos da Apple serem muito abrangentes, de acordo com três pessoas familiarizadas com as negociações. A proposta inicial abrangia um amplo licenciamento dos arquivos de conteúdo publicado das editoras, com as editoras potencialmente responsáveis por quaisquer responsabilidades legais que pudessem resultar do uso de seu conteúdo pela Apple.

A Apple também foi vaga sobre como pretendia aplicar a IA generativa ao setor de notícias, disseram as pessoas, um risco competitivo em potencial, dado o público substancial da Apple para notícias em seus dispositivos.

Ainda assim, alguns executivos do setor de notícias estavam otimistas de que a abordagem da Apple poderia eventualmente levar a uma parceria significativa. Duas pessoas familiarizadas com as discussões deram uma nota positiva sobre as perspectivas de longo prazo de um acordo, contrastando a abordagem da Apple de pedir permissão com o comportamento de outras empresas habilitadas para inteligência artificial, que foram acusadas de buscar acordos de licenciamento com organizações de notícias depois de terem usado seu conteúdo para treinar modelos generativos.

Nos últimos anos, os executivos da Apple vêm debatendo como acumular os dados necessários para criar produtos de IA generativa, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o trabalho. Alguns de seus rivais foram acusados de pegar material escrito de toda a internet sem a permissão dos artistas, escritores e programadores que o criaram, o que levou a vários processos de direitos autorais.

A Apple tem se mostrado relutante em obter informações da Internet, em parte devido ao seu compromisso com a privacidade. Depois de adquirir a startup de análise social Topsy em 2013, a liderança da Apple pediu que a Topsy parasse de coletar informações do Twitter, dizendo que isso violava a política da empresa contra a coleta de dados sobre os clientes da Apple, que também poderiam postar no site de mídia social, disseram essas duas pessoas.

ChatGPT e notícias

A explosão da inteligência artificial gerou alarme entre os executivos de notícias, muitos dos quais estão preocupados com o fato de que produtos de IA generativa, como o ChatGPT, da OpenAI, possam atrair leitores que, de outra forma, consumiriam suas notícias em plataformas para seus próprios assinantes e anunciantes.

As organizações de notícias impressas, que há décadas viram seu lucrativo negócio de publicidade classificada ser destruído por concorrentes digitais, têm sido particularmente cautelosas ao fazer acordos com organizações de IA, engajando-se cautelosamente com o objetivo de preservar seus negócios existentes.

OpenAI é a criadora do ChatGPT, chatbot de inteligência artificial lançado em novembro de 2022 Foto: Dado Ruvic/Reuters

Em um comunicado, um porta-voz da OpenAI disse que a empresa respeita “os direitos dos criadores e proprietários de conteúdo e acredita que eles devem se beneficiar da tecnologia de IA”, citando seus recentes acordos com o American Journalism Project e a editora alemã Axel Springer.

“Estamos otimistas de que continuaremos a encontrar maneiras mutuamente benéficas de trabalhar juntos em apoio a um rico ecossistema de notícias”, disse o porta-voz da OpenAI.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.