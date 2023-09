Apple perde US$ 200 bi em valor de mercado após bloqueio ao iPhone na China

ASSOCIATED PRESS - A Apple perdeu cerca de US$ 200 bilhões em valor de mercado nos últimos dias, depois que as tensões entre os EUA e a China aumentaram por conta das críticas levantadas por Pequim sobre o uso de iPhone por funcionários públicos. As ações da Apple caíram 3% na quinta-feira, 7, e estão em queda de mais de 5% na semana.

A proibição foi relatada pela primeira vez pelo jornal americano Wall Street Journal, dizendo que a China está ordenando que os funcionários das agências do governo central não usem iPhones ou outros telefones de marcas estrangeiras. Nenhuma das fontes ouvidas pelo jornal quis ser identificada. O jornal britânico Financial Times também citou seis pessoas familiarizadas com o assunto em instituições governamentais e empresas estatais, incluindo uma empresa de tecnologia nuclear e um hospital, dizendo que foram instruídas a parar de usar telefones da Apple.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast do 'Estadão'

“Pequim está procurando reduzir sua dependência da tecnologia dos EUA, mas isso (a proibição) funciona como um vento contrário significativo para a Apple, já que a China é seu maior mercado internacional e responde por cerca de 20% de suas receitas”, disse Victoria Scholar, chefe de investimentos da interactive investor, uma plataforma de investimentos do Reino Unido.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário.

Quando perguntado sobre a proibição em uma reunião diária em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, não comentou diretamente, dizendo apenas que “produtos e serviços de qualquer país são bem-vindos para entrar no mercado chinês, desde que estejam em conformidade com as leis e regulamentações chinesas”.

Clima tenso

Continua após a publicidade

As tensões entre os EUA e a China têm aumentado e, no início do mês passado, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva para impor bloqueios e regulamentações sobre os investimentos em alta tecnologia dos EUA na China, refletindo a intensificação da concorrência entre as duas maiores economias do mundo.

Autoridades da Casa Branca disseram que Biden, que partiu na noite de quinta-feira, 7, para Nova Delhi, usará a cúpula anual do G20 como uma oportunidade para os EUA destacarem uma proposta para países em desenvolvimento e de renda média que aumentaria o poder de empréstimo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em cerca de US$ 200 bilhões.

Biden procura enfatizar que os Estados Unidos e seus aliados com ideias semelhantes são melhores parceiros econômicos e de segurança do que a China.

Apple enfrenta problemas com a china às vésperas de lançamento de novo iPhone Foto: REUTERS / REUTERS

Lançamento

A proibição do iPhone vem em um momento ruim para a Apple, que está se preparando para o lançamento de seu mais recente produto na próxima terça-feira, 12 de setembro, quando deverá apresentar seu novo smartphone, o iPhone 15.

Um teaser da transmissão ao vivo do evento, batizado de “Wonderlust”, foi postado no YouTube, sem revelar detalhes. Há relatos de que grandes mudanças estão reservadas para o iPhone, incluindo uma mudança do conector Lightning para o plugue USB-C, em parte em resposta a uma exigência da União Europeia.

Continua após a publicidade

A Apple também enfrenta uma ameaça da gigante chinesa da tecnologia Huawei, que lançou recentemente seu smartphone carro-chefe, o Mate 60 Pro.

O telefone tem potência e velocidade suficientes para rivalizar com o iPhone, de acordo com testes encomendados pela agência de notícias Bloomberg, e está sendo vendido rapidamente na China. A Huawei tem sido discreta em relação ao dispositivo, mas seus recursos levantaram preocupações de que a China tenha conseguido contornar as restrições impostas pelos EUA, que a impedem de adquirir componentes de alta tecnologia, como chips de processadores avançados, o que efetivamente prejudicou seu negócio de smartphones.