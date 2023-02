Apple planeja versão ‘barata’ de óculos de realidade virtual por US$ 1,5 mil

Mesmo sem ter revelado o que deve ser os óculos de realidade virtual e aumentada neste ano, como indicam os rumores do mercado, a Apple já pensa em uma versão de entrada do produto, a ser lançada em 2025 com preço reduzido. As informações são do analista Ming-Chi Kuo, conhecido por antecipar diversos lançamentos a partir da cadeia de suprimentos da empresa.

A dona do iPhone planeja lançar daqui a dois anos a segunda geração do dispositivo, que deve permitir imersão maior do usuário em comunicações e jogos. Informalmente, acredita-se que o aparelho seja batizado de Apple Reality Pro.

Assim como ocorre com outros produtos da marca, deve ser lançada uma versão topo de linha, com materiais de ponta (produzido pela Luxcaseict joint venture entre as fabricantes Luxshare e Pegatron), e outra de entrada, com tecnologia que pode ser mais antiga — montada pela Foxconn, responsável pelo iPhone na China.

Rumores do mercado afirmam que o Apple Reality, cujo nome não foi definido pela empresa, não deve ser um produto tão popular como o iPhone, e por isso o preço do primeiro dispositivo deve ficar na casa de US$ 3 mil. Já o aparelho de entrada da segunda geração, a ser lançado em 2025, pode sair pela metade do preço, por US$ 1,5 mil.

A expectativa é que a primeira geração do produto seja apresentada em evento da Apple em junho deste ano, após atrasos nos últimos meses. As vendas devem ter início em 2024.