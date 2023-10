Apple sobe preços de serviços de streaming no Brasil, incluindo TV+; veja lista

Nesta quarta-feira, 25, a Apple anuncida a subida mno preço de seus serviços de streaming e nuvem em diversos territórios do mundo, incluindo o Brasil. O aumento acontece tem efeito imediato para novos inscritos e daqui a 30 dias para assinantes atuais.

No País, a maior parte dos serviços foi afetada pelo repasse nos valores, com exceção do iCloud+ (de nuvem) e Music (streaming de música) — a assinatura mensal básica desses serviços foi mantida em R$ 4,90 e R$ 21,90, respectivamente. Já os planos de assinatura do TV+ (de filmes e séries de televisão) e Arcade (jogos exclusivos) subiram de R$ 14,90 e R$ 9,90, nessa ordem, para R$ 21,90 e R$ 14,90 mensais.

Também subiram os pacotes do Apple One, plano com todos os serviços da empresa em uma só assinatura. O plano individual (que contém os serviços de nuvem, música, televisão e jogos) subiu de R$ 34,90 para R$ 42,90.

Já os planos familiar e premium (que permitem incluir até 5 pessoas a uma mesma família e compartilhar dos serviços) subiram de R$ R$ 49,90 e R$ 79,90 ao mês, respectivamente, para R$ 54,90 e R$ 89,90 — a diferença entre eles é a inclusão do serviço Fitness+, de exercícios, exclusivo ao premium.

Os planos de nuvem do iCloud+ se mantiveram inalterados, saindo de R$ 4,90 ao mês por 50 GB a até R$ 299,90 por 12 TB de memória em nuvem.

Abaixo, veja a lista dos planos e serviços da Apple, com preços atualizados:

Preços dos serviços da Apple no Brasil

