Apple processa loja de frutas centenária por ter uma maçã como logo

A Apple está envolvida em uma disputa contra uma loja de frutas chamada Fruit Union Suisse, que funciona há 111 anos na Suiça. A batalha envolve o direito pelo uso exclusivo de um logotipo de maçã - as informações são da revista Wired.

O logotipo da loja de frutas em questão consiste em uma maçã vermelha com uma cruz branca em um dos lados, uma espécie de bandeira da Suiça em versão maçã. A logo difere da maçã mordida da Apple, o que vem causando questionamentos na companhia europeia. O diretor da Fruit Union Suisse, Jimmy Mariéthoz, expressou dificuldade em compreender a situação, pois acredita que a Apple não está tentando proteger a maçã mordida.

O diretor diz à Wired: “O objetivo deles (Apple) aqui é realmente possuir os direitos de uma maçã real que, para nós, é algo realmente quase universal... Deveria ser gratuito para todos usarem”.

Fruit Union Suisse é uma loja de frutas que funciona há 111 anos Foto: Fruit Union Suisse/Reprodução

Mariéthoz expressou preocupação de que qualquer representação visual de uma maçã, seja em mídia audiovisual, tecnologias novas ou mídia em geral, possa ser afetada. Para ele, isso seria uma restrição muito grande. “Teoricamente, poderíamos estar entrando um território escorregadio toda vez que anunciarmos com uma maçã” afirmou.

Essa não foi a primeira vez que a Apple já disputou logos que usavam outras frutas. Em 2020, a empresa entrou com uma ação nos EUA contra o aplicativo Prepear, que utilizava uma pera como identidade visual. No Brasil, a Apple disputa com a Gradiente pelo uso do nome “iPhone”.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani